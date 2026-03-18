Media Luna Roja palestina dice que control de Israel afectó «gravemente» rescate en Hebrón

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Jerusalén, 19 mar (EFE).- La Media Luna Roja palestina informó este miércoles por la noche que los controles de tránsito israelíes (‘checkpoints’) para llegar hasta el área de Hebrón, donde tres mujeres murieron y trece resultaron heridas por el impacto de un misil iraní de racimo, afectaron «gravemente» al «momento crucial para intervenciones de salvamento».

«Este cierre forzoso provocó importantes retrasos, obligando a las ambulancias a tomar rutas alternativas largas y accidentadas, lo que afectó gravemente la crucial ‘hora de oro’ para las intervenciones de salvamento», detalló la Media Luna Roja palestina en un comunicado.

En esta línea, aseguró que sus equipos -cinco ambulancias en total- enfrentaron «graves dificultades y obstáculos significativos para llegar rápidamente al lugar» debido al cierre de los accesos, por parte de autoridades israelíes en Cisjordania ocupada, que dan a la zona de Beit Awwa.

Además, la entidad reiteró su petición «urgente» para que se establezcan «corredores humanitarios seguros y sin obstáculos, y que se garantice la libre circulación de los equipos médicos conforme al derecho internacional humanitario» en los Territorios Palestinos ocupados.

«Subrayamos la necesidad de que la potencia ocupante (Israel) cumpla con sus obligaciones facilitando, en lugar de obstaculizando, las misiones de rescate. El cierre de carreteras constituye una barrera letal para las labores de socorro de emergencia», concluyó la organización humanitaria.

Tres mujeres palestinas murieron la noche de este miércoles en Cisjordania y otras trece resultaron heridas -una de ellas crítica- tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino.

Las mujeres fallecieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán en la medianoche del miércoles al jueves, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

De las trece heridas, ocho están en condición de moderada a crítica, indicó el servicio de emergencias. Además, un caso requirió reanimación cardiopulmonar en el lugar y otra herida grave sufrió una amputación de mano y hombro, y fue trasladada al Hospital Al Ahli para una cirugía.

Otras heridas fueron desplazadas a hospitales de la Media Luna, en las localidades de Dura y Alia, todos en la gobernación de Hebrón.

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, y confirmó a EFE la Media Luna Roja, las mujeres fallecidas son palestinas y murieron por la caída de un fragmento de un misil en un salón de belleza femenino.

Wafa afirma que impactó concretamente en una caravana metálica utilizada como salón de belleza, ubicada junto a una casa en la localidad palestina.

Y añade que otras bombas cayeron en varios lugares de la gobernación de Hebrón, incluyendo la ciudad de Hebrón y la localidad de Deir Samit.

El Ejército confirmó a EFE que los impactos en Hebrón fueron fruto de un misil de racimo, un tipo de proyectil usado por Irán contra Israel que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino.

Hasta ahora, catorce personas habían muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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