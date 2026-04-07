Mediación de Pakistán encara horas «críticas» ante plazo de EEUU, dice diplomático iraní

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Islamabad, 7 abr (EFE).- El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó este martes que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una «etapa crítica y sensible», el mismo día en que expira el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán con buena voluntad y buenos oficios para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y sensible”, declaró el diplomático iraní en la red social X.

El mensaje coincide con el plazo fijado por Trump para las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT del miércoles), tras el cual ha amenazado con destruir infraestructuras esenciales en la República Islámica.

Trump advirtió ayer en una entrevista de que «todo el país podría ser borrado en una sola noche, y esa noche bien podría ser mañana (martes)». El mandatario estadounidense reiteró su disposición a bombardear centrales eléctricas y puentes si Irán no desbloquea el paso por el que transita el 20 % del crudo mundial, una amenaza que los militares iraníes calificaron hoy de «retórica arrogante».

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará también este martes una resolución redactada por Baréin sobre el estrecho de Ormuz, apenas unas horas antes de la fecha límite impuesta por el presidente Trump para que Irán reabra la estratégica vía marítima.

Pakistán ha estado sirviendo de enlace entre Teherán y Washington en un intento por negociar el cese de las hostilidades entre ambas partes, un esfuerzo diplomático en el que también han participado Turquía, Egipto y Arabia Saudí, y que fuentes regionales ya denominan de manera provisional como el «Acuerdo de Islamabad».

Pakistán, junto a Turquía y Egipto, ha liderado las gestiones para acercar posturas entre Washington y Teherán tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Aquella ofensiva desencadenó una represalia iraní con misiles y drones contra Israel y varios países del Golfo, en un conflicto que ya deja miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

Mientras el portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, confirmó que el proceso de paz sigue «en curso», el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar hoy una resolución redactada por Baréin sobre el estrecho de Ormuz. EFE

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