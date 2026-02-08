Mejía da triunfo a Colombia ante Marruecos y tensión se desata en la pista de Casablanca

2 minutos

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- Nicolás Mejia dio el tercer y definitivo punto a Colombia frente a Marruecos, en la eliminatoria de clasificación del Grupo Mundial I de la Copa Davis, y la tensión se desató en la grada, con el lanzamiento de botellas a la cancha, y en el recinto de juego con el enfrentamiento y reproches entre ambos equipos.

El duelo, disputado en Casablanca, tuvo un final virulento y la expedición sudamericana tuvo que ser, incluso, escoltada hasta su hotel ante las recriminaciones de los seguidores locales y los reproches de la delegación del conjunto marroquí.

La serie creció en tensión en cada partido. Y en el último, el que dio el triunfo a Colombia y su clasificación para la siguiente ronda, el número uno colombiano Nicolás Mejía, fue increpado e incomodado cada vez que tenía que sacar. Aun así, el jugador sudamericano venció a Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2.

En cuanto selló su triunfo después de dos horas y media, Mejía, artífice del triunfo colombiano, se dirigió al público al que mandó callar y al que se encaró por la situación que había sufrido durante el partido y celebró ostensiblemente su triunfo.

El equipo marroquí le reprochó la actitud y ambos equipos se encararon mientras numerosas botellas cayeron desde la grada sobre la tierra batida del recinto y hubo varios intentos de invasión de la pista por aficionados de Marruecos. Después, la tensión creció y la delegación colombiana tuvo que acudir a su hotel de concentración escoltado para evitar que la situación fuera a peor.

Colombia logró el pase a la siguiente ronda para aspirar el pase a los ‘Qualifiers’ del torneo tras vencer a Marruecos en Casablanca por 3-1.

Reda Bennani superó a Adria Soriano en la primera jornada por 7-6(4) y 7-5 pero Mejía ganó a Taha Baadi por 6-3 y 6-2 para establecer el empate.

Este domingo, Colombia ganó el dobles y se puso por delante gracias por Nicolas Barrientos y Juan Sebastian Gómez sobre Karim Bennani y Younes Lalami por 7-6(5) y 7-6(3) y después, Mejia selló el éxito de su equipo con esa victoria sobre Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2. EFE

apa/og