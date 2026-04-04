Meloni concluye su gira por el Golfo en EAU pidiendo asegurar la navegación por Ormuz

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Roma, 4 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluyó este sábado su gira por el golfo Pérsico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde reclamó que se asegure la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz como paso necesario para el fin de las hostilidades en la región.

Meloni se reunió en EUA con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la última etapa de un viaje de tan solo dos días que la llevó también a Arabia Saudí y Catar, informó en un comunicado la oficina de prensa del Ejecutivo italiano.

El encuentro se centró en las perspectivas del conflicto en la región y en las «condiciones necesarias para el cese de las hostilidades», empezando por «la necesidad de asegurar la libertad de navegación a través del Estercho de Ormuz».

La mandataria italiana aprovechó la cita para trasladar su «profunda gratitud» por la ayuda de las autoridades emiratíes en la repatriación de miles de ciudadanos italianos y turistas atrapados en la zona tras el estallido del conflicto.

Asimismo, subrayó la «fuerte cercanía de Italia a una nación amiga» que calificó de «víctima de continuos ataques de Irán», se detalla en el comunicado.

La visita concluyó con un balance positivo de la cooperación bilateral, acordando un refuerzo de las inversiones recíprocas en los sectores estratégicos de energía, defensa y seguridad.

Este viaje, que no fue anunciado previamente por estrictos motivos de seguridad, convierte a la dirigente italiana en la primera líder de la Unión Europea y de las potencias occidentales en desplazarse a la región desde que el conflicto estallara el pasado 28 de febrero.

Durante su intensa agenda de 48 horas, Meloni se reunió en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, al que le ofreció la capacidad industrial italiana para contribuir a rehabilitar las infraestructuras energéticas dañadas.

Previamente, analizó con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, la «asistencia militar defensiva» que Italia presta al reino árabe.

A lo largo de sus tres paradas, Meloni ha insistido en la urgencia de reabrir el paso por Ormuz para garantizar los suministros y reducir el impacto de la crisis.

Italia tiene como principal proveedor de petroleo a Libia, donde su compañía estatal de hidrocarburos Eni opera desde 1959, pero también recibe crudo de Arabia Saudí y otros países africanos como Egipto o de Oriente Medio como Irak o Kazajistán, entre otros.EFE

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