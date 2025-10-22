Meloni defiende la estabilidad de su Gobierno y dice que no tendrá el poder a toda costa

2 minutos

Roma, 22 oct (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reivindicó este miércoles la estabilidad de su Gobierno, el tercero más longevo de la República, durante una sesión en el Parlamento en la que también aseguró que no está dispuesta a cualquier cosa por el poder evocando al ‘El Señor de los Anillos’.

«La estabilidad es un valor que se debe a la continuidad y creo que es algo que también debemos aprovechar en nuestras políticas presupuestarias y económicas. Y eso es lo que estamos haciendo», declaró en la Cámara de Diputados antes del Consejo Europeo.

El Gobierno de Meloni cumple hoy tres años, desde que jurada como la primera mujer en llegar al poder en Italia el 22 de octubre de 2022, y se ha convertido en el tercero más longevo de la historia de la República, solo superado por dos de Silvio Berlusconi.

Durante su comparecencia, un diputado de la oposición, Davide Faraone, de la centrista Italia Viva, la acusó de cambiar de postura en varios temas desde que salió de la oposición y de «tener doble personalidad» como el personaje Gollum en ‘El Señor de los Anillos’.

«Me compara con Golum pero me temo que no ha leído el Señor de los Anillos, porque Gollum es la metáfora de quien no consigue dejar el poder», explicó la mandataria, conocida apasionada de esta saga de J.R.R Tolkien, también un referente para la ultraderecha italiana.

«De todos modos, esté tranquilo porque yo para mantenerlo (el poder) no estoy dispuesta a hacer lo que he visto que hicieron mis predecesores», agregó.

La gobernante volvió a atacar a la secretaria de la principal fuerza opositora, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, que recientemente ha alertado que «la libertad en Italia está en riesgo» por la derecha que la gobierna.

«Son declaraciones gravísimas, no porque el problema sea criticar al gobierno en el extranjero, sino porque eso significa arrojar lodo y sombras sobre Italia, sobre la calidad de su democracia. Son intentos de ensuciar y poner en duda a Italia», reprochó. EFE

gsm/pddp

(foto)