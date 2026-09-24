Meloni limita al 30% los alumnos por aula que no sepan italiano y veta el burka y el niqab

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(corrige el veto en lead y segundo párrafo)

Roma, 24 sep (EFE).- El Gobierno de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni aprobó este jueves un decreto que limita al 30 % los alumnos extranjeros en las aulas con poco dominio del italiano y prohíbe el uso en centros escolares del burka y del niqab, entre otras medidas.

«Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30 % en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el niqab en las escuelas», escribió Meloni en sus redes.

Se trata de «medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades», añadió la jefa del Gobierno italiano. EFE

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