Meloni llega a Doha en la segunda parada de su gira por golfo Pérsico en medio de guerra

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El Cairo, 4 abr (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó este sábado a Doha en la segunda parada de su gira no anunciada por el golfo Pérsico, en medio de los ataques de Irán contra la región en respuesta a la operación bélica iniciada por Israel y Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.

La política llegó a Doha para «una visita de trabajo en el país», indicó la agencia oficial de noticias catarí QNA, sin dar más detalles sobre la agenda que tendrá durante esta jornada.

Fue recibida en el aeropuerto de la capital por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed Al Khulaifi, junto al embajador italiano en el país árabe, Paolo Toschi, según la agencia.

Meloni visita Catar después de haber estado ayer en Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para analizar la «asistencia militar defensiva» italiana al reino.

También coincidieron en la urgencia de garantizar «lo antes posible» la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuyo paso está restringido por Irán desde el inicio de las hostilidades.

Tras la visita en Doha, se espera que la primera ministra viaje a Emiratos Árabes Unidos (EAU), el país más azotado por los ataques iraníes.

El viaje, no anunciado previamente, convierte a la dirigente italiana en la primera líder occidental en desplazarse a la región desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. EFE

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