Meloni pide acuerdo que garantice uso civil del programa nuclear iraní y apertura de Ormuz

1 minuto

Roma, 9 abr (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, subrayó este jueves la necesidad de alcanzar un acuerdo que asegure el «carácter exclusivamente civil» del programa nuclear de Irán y la «reapertura sostenible» del estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad en la región.

En una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la mandataria italiana expresó su aprecio por la mediación de Islamabad, que ha conducido a un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, informó la oficina de prensa del Gobierno italiano en una nota.

Asimismo, la mandataria italiana reiteró el «pleno apoyo» de su Ejecutivo a las negociaciones que arrancan el sábado en la capital pakistaní.

«La presidenta Meloni ha compartido con el primer ministro pakistaní la necesidad de un acuerdo que pueda asegurar el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní, la reapertura sostenible del Estrecho de Ormuz y un marco de seguridad regional», se detalla en el comunicado.

Durante la conversación también dialogaron sobre las perspectivas para «una solución integral del conflicto» y acordaron permanecer en «estrecho contacto».

Esta mañana, Meloni ya había insistido en la necesidad de garantizar el restablecimiento total de la libertad de circulación en el estrecho de Ormuz sin restricciones. EFE

csv/fpa