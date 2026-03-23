The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial, con dos tercios del escrutinio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 23 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54 % de los electores, con dos tercios de los votos escrutados.

Según datos del Ministerio del Interior, el ‘sí’ a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81 % de los italianos, frente al 54,19 % del ‘no’.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: «Lo hemos conseguido. Viva la Constitución», ha escrito en la red X. EFE

gsm/sam/lss

(Foto)(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR