Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial, con dos tercios del escrutinio

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Roma, 23 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54 % de los electores, con dos tercios de los votos escrutados.

Según datos del Ministerio del Interior, el ‘sí’ a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81 % de los italianos, frente al 54,19 % del ‘no’.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: «Lo hemos conseguido. Viva la Constitución», ha escrito en la red X. EFE

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