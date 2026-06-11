Meloni reclama a la UE un negociador para Ucrania y critica cumbres «no representativas»

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Roma, 11 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha urgido este jueves a la Unión Europea (UE) a encontrar una figura «respetable» para que participe en las eventuales negociaciones sobre Ucrania y ha criticado las cumbres «no representativas» de algunos socios, al opinar que crean «fragmentación» en el continente.

«Nuestra postura no cambia: apoyar a Kiev y mantener la presión sobre Moscú siguen siendo el único modo serio de crear condiciones que puedan obligar a la apertura de una verdadera etapa de negociaciones», sostuvo Meloni en una comparecencia parlamentaria previa a su participación en el próximo Consejo Europeo.

La primera ministra expresó su apoyo al vigésimo paquete de sanciones europeas contra Moscú, ya que, reprochó, «Rusia sigue rechazando un alto el fuego y el inicio de negociaciones serias».

«Será necesario mantener una fuerte presión política y económica», refirió.

«Hablar en nombre de toda Europa»

Meloni alegó que, en una eventual mesa de negociación entre Ucrania y Rusia, se abordarán cuestiones que conciernen a Europa y, por ello, es el bloque comunitario quien «debe negociarlas».

Así, reclamó la necesidad de que la UE «identifique una figura de autoridad, investida de la confianza y del mandato de todos los Estados miembros para representar el punto de vista de Europa».

Por el contrario, criticó que Europa prosiga «a tientas con formatos variables y no suficientemente representativos» porque, avisó, eso «solo produce fragmentación, confusión y debilidad».

«El verdadero problema, desde mi punto de vista, no es quién forma o no parte de este o aquel formato, sino el hecho de que, en la actualidad, ningún formato tiene la legitimidad para hablar en nombre de toda Europa», reprochó.

Aunque no aludió directamente a este hecho, sus palabras llegan pocos días después de la reunión sobre Ucrania en Londres entre el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz. EFE

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