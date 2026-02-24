Merz, al cumplirse cuatro años de guerra: «El destino de Ucrania es nuestro destino»

3 minutos

Berlín, 24 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes al cumplirse cuatro años de la invasión rusa de Ucrania que el destino de ese país es inseparable del destino de Europa.

«Desde hace cuatro años, cada día y cada noche es una pesadilla para los ucranianos y ucranianas. Y no solo para ellos, sino para todos nosotros», escribió Merz en X, antes de partir rumbo a China.

«Porque la guerra ha vuelto a Europa. Solo con fortaleza común podemos ponerle fin. Porque el destino de Ucrania es nuestro destino», remachó.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, publicó en la misma red social un mensaje conjunto con sus homólogos de Francia, Noël Barrot; Polonia, Radoslaw Sikorski; y Ucrania, Andrí Sibiga.

«Cuatro años de valor. Cuatro años de sacrificio. Cuatro años de espíritu inquebrantable. Cuatro años de defensa de la libertad. Por nosotros. Por ti. Por Ucrania. Por Europa. Os apoyaremos el tiempo que haga falta», dijeron los cuatro en un vídeo.

Críticas a Trump

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se explayó más sobre el conflicto en una entrevista con la emisora de radio Deutschlandfunk, en la que criticó con dureza el papel del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Por desgracia el presidente estadounidense ha influenciado el devenir de la guerra y la autoestima de (Vladímir) Putin, recibiéndole en Alaska con alfombra roja como a un colega», dijo, y subrayó también la retirada de EE. UU. de la ayuda militar a Ucrania, salvo en lo que respecta a la venta de armas financiada con fondos europeos.

Al referirse a las conversaciones de paz, Pistorius también afeó a Trump que «quitase muy pronto de la mesa, sin necesidad», la posibilidad de una adhesión de Ucrania a la OTAN, despojando a Kiev de una baza en la negociación.

Esto ha dejado al Gobierno ucraniano en una posición en la que debe decidir qué está dispuesto a ceder y qué garantías desea recibir a cambio, una decisión que exclusivamente puede tomar Kiev, subrayó el ministro.

Pistorius también se refirió al debate sobre un posible estacionamiento de fuerzas europeas de paz en territorio ucraniano y relativizó el efecto que podrían tener entre una y tres brigadas -según dijo, entre 12.000 y 50.000 soldados- frente a 1,2 millones de efectivos rusos y 800.000 ucranianos.

Por el contrario, destacó la importancia de unas garantías de seguridad estructuradas de forma similar al Artículo 5 de defensa mutua de la OTAN y del estacionamiento de tropas en países vecinos a Ucrania -la fórmula preferida por Alemania- que puedan intervenir en caso de que se repita la agresión. EFE

cph/cae/llb