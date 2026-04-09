Merz cree que la guerra ha puesto a prueba la OTAN y busca evitar someterla a más tensión

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Berlín, 9 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió este jueves que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán se convirtió en una «prueba de estrés» para los lazos transatlánticos por las quejas del presidente Donald Trump sobre la supuesta falta de apoyo de aliados europeos y su amenaza de abandonar la OTAN, al tiempo que aseguró que hará todo lo posible para preservarla.

En una rueda de prensa en la Cancillería tras el anuncio del alto el fuego temporal de dos semanas acordado entre EE.UU. e Irán y el inicio de negociaciones en Pakistán este viernes, señaló que la guerra ha provocado muchas consecuencias regionales y globales, también para las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

«Queremos que esta guerra, que se ha convertido en una prueba de estrés transatlántica, no tensione todavía más las relaciones entre Estados Unidos y los socios europeos de la OTAN», afirmó.

«No queremos -yo no quiero- una división de la OTAN. La OTAN es un garante de nuestra seguridad, también y sobre todo en Europa, y debemos seguir manteniendo la cabeza fría», recalcó Merz.

El canciller alemán conversó el miércoles con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar la OTAN por lo que él califica de falta de apoyo europeo en la guerra contra Irán, un conflicto que los países europeos argumentan no es suyo y que la Alianza Atlántica es una organización defensiva y no ofensiva.

Merz explicó que en la llamada telefónica hablaron del «futuro de la OTAN» y que él propuso al mandatario estadounidense que ambos conversen sobre esta cuestión antes de la cumbre de la OTAN en junio en Ankara.

«Y es mi firme intención hacer todo lo posible para mantener la protección de la OTAN, incluyendo a EE.UU., para Europa. Esta alianza, en la actualidad, no puede ser sustituida por nada. Por eso tengo un gran interés en preservarla y en seguir desarrollándola junto con el presidente estadounidense», enfatizó.

El canciller señaló que en la llamada no se habló «ni de una retirada ni de una limitación del uso de la infraestructura militar que mantienen las Fuerzas Armadas estadounidenses en Alemania».

Merz no condenó en sus comentarios sobre las tensionadas relaciones con Trump las palabras del líder republicano del martes, en las que este advirtió que «toda una civilización» iba a morir esa noche si Irán no aceptaba su ultimátum.

«Lo interpreté como una parte retórica de su estrategia hacia Irán. Creo que él mismo no partía de la idea de que se pudiera eliminar completamente a un país como Irán», señaló.

«Según mi firme convicción, eso no habría ocurrido. Era parte de su estrategia en el trato con Irán, y eso ha conducido ahora, al menos de momento, a un fin provisional de las hostilidades y también a un fin provisional de la retórica mutua», sostuvo. EFE

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