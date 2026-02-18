Merz defiende limitar el uso de redes sociales y avisa de la «destrucción de la sociedad»

3 minutos

Berlín, 18 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, abogó este miércoles por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, donde la difusión de contenidos generados por inteligencia artificial (IA) contribuye a la «destrucción de la sociedad», según advirtió.

En un discurso de un acto de la Unión Democristiana (CDU) en Tréveris (oeste), en el que pasó revista a la actualidad nacional e internacional, el canciller se preguntó si es correcto permitir que la juventud esté expuesta durante horas cada día a noticias falsas y vídeos generados por IA.

«¿Queremos permitir que nuestra sociedad sea destruida de esta manera hacia dentro e internamente y que se ponga en peligro a nuestros jóvenes de esta manera?», interrogó, y afirmó que quienes están detrás de este fenómeno son «los enemigos de la libertad, la democracia y la sociedad abierta y liberal».

Merz aseguró que «hay que declarar la guerra» a los que intentan restringir la libertad de las sociedades desde dentro y desde fuera, sin explicitar exactamente a qué actores se refería, más allá de tildarlos de «populistas».

El canciller admitió que su postura sobre las redes sociales era distinta hace unos años, pero que él mismo, y probablemente el grueso de la sociedad, había «subestimado» lo que sería posible técnicamente a la hora de ejercer influencia deliberadamente a través de algoritmos e IA «desde dentro y desde fuera» del país.

«Tenemos que defendernos», afirmó y señaló que está en juego «la destrucción del espíritu de la sociedad liberal».

En este sentido, el líder conservador reclamó la necesidad de que desaparezca el anonimato en las redes sociales y de que los usuarios deban usar sus nombres verdaderos, al igual que los políticos «dan la cara» en los debates sobre el devenir del país.

También rechazó los argumentos de que los jóvenes tienen que aprender desde pequeños a utilizar las redes sociales y los dispositivos electrónicos para estar más avisados de sus peligros, algo que calificó de «absurdo», y recordó que el tema de las limitaciones en el uso de las redes se abordará en el congreso de la CDU que arrancará este viernes en Stuttgart (sur).

Pese a todo, Merz realizó un alegato a favor de la libertad de expresión y defendió la necesidad de que todos sean libres de manifestar «hasta la opinión más absurda», con los únicos límites que marcan la constitución y la dignidad humana.

En su intervención, pronunciada con ocasión del miércoles de ceniza, una fecha en la que es tradicional en Alemania pronunciar discursos políticos «sin pelos en la lengua», el canciller repasó toda una serie de temas sociales, económicos e internacionales, como la migración, los impuestos o la guerra en Ucrania.

La ministra de Familia, Karin Prien, ha pedido a una comisión que elabore propuestas para restringir el uso de las redes sociales por los menores, mientras que desde la CDU se han planteado propuestas para prohibir el acceso de menores de 16 años a estas plataformas. EFE

