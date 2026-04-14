Merz destaca las consecuencias especialmente negativas para África de la guerra en Irán

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Berlín, 14 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este martes que la guerra en Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, golpea especialmente a África, continente amenazado por la escasez de alimentos debido a las consecuencias de los ataques de EE.UU e Israel contra el régimen iraní.

«Las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz se sentirán notablemente en un futuro próximo y perdurarán», dijo Merz en una declaración en Berlín junto al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, antes de aludir a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio para África.

«La destrucción de infraestructuras clave en los Estados del Golfo por parte del régimen iraní tiene repercusiones directas en el suministro de petróleo y combustibles en África», afirmó Merz.

«Además, la producción de insumos agrícolas y fertilizantes se ha visto afectada, lo que afecta a África aún más que a nosotros debido a sus estrechas relaciones comerciales con Oriente Medio», abundó el canciller, que lamentó un escenario de «escasez de alimentos» en el continente africano.

«Se avecina la inflación, se avecinan las malas cosechas, se avecina la escasez de alimentos», aseveró el canciller antes de reunirse con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, con quien señaló que iba a abordar otras crisis y oportunidades que se dan actualmente en África.

El miércoles Berlín acoge una conferencia dedicada a Sudán, país que lleva tres años en guerra civil.

«En estos momentos, más de 20 millones de personas padecen hambre en ese país. Eso supone casi la mitad de la población», apuntó el jefe del Gobierno germano antes de plantear que Alemania es uno de los principales donantes de ayuda humanitaria.

En este sentido, Mahmoud Ali Youssouf se mostró agradecido por los esfuerzos de Berlín por evitar que guerras como la de Irán o la invasión rusa de Ucrania eclipsen el conflicto de Sudán y sus consecuencias.

Además, apuntó que la Unión Africana cuenta «con los recursos y las capacidades necesarias para abordar estas cuestiones y superar estos retos muy pronto».

«El continente cuenta con los recursos» y «tenemos la capacidad para financiar nuestros programas, y seguiremos trabajando en ello», dijo junto a Merz el presidente de la Comisión de la Unión Africana.

En este sentido, según Merz, África, a pesar de albergar conflictos y crisis, «también tiene un enorme potencial».

«África es un continente en rápido crecimiento, con previsiones de crecimiento de hasta un 8 %, por lo que queremos profundizar la cooperación económica con el continente», apuntó el canciller. EFE

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