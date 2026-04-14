Merz dice que trabajará con Zelenski para el retorno de hombres ucranianos en edad militar

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Berlín, 14 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que trabaja con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que los varones ucranianos en edad militar que han violado la ley marcial de su país y se han instalado en Alemania vuelvan cuanto antes a Ucrania, que prohíbe la salida al extranjero de los varones movilizables de entre 25 y 60 años.

«(…) nos coordinaremos estrechamente para facilitar el regreso de los ciudadanos ucranianos que han encontrado refugio aquí. Hemos dejado claro una vez más que apoyamos los esfuerzos de Ucrania por reducir la salida del país de hombres ucranianos en edad de servicio militar», señaló Merz en una rueda de prensa con Zelenski tras unas consultas gubernamentales en Berlín.

«Esto es indispensable para garantizar la capacidad de defensa, la cohesión social y también la reconstrucción de Ucrania», recalcó el canciller, quien dijo que se necesitan «avances rápidos y perceptibles en este ámbito».

Zelenski también habló de la importancia para su país de resolver este problema, y recordó que muchos de los que han salido y permanecen en países como Alemania, uno de los más populares entre los emigrantes y refugiados ucranianos, lo hacen en violación de las leyes de Ucrania.

«Y esto debe abordarse», señaló, porque las Fuerzas Armadas ucranianas «por supuesto quieren que estas personas regresen a Ucrania», al ser también una «cuestión de justicia».

«Tenemos combates en el frente y debemos permitir la rotación de las tropas. Aunque sean firmes, los soldados en el frente también tienen familias, protegen al Estado y también protegen a sus familias», recalcó Zelenski.

El mandatario sostuvo que cada ucraniano que sea requerido «tiene la obligación constitucional de garantizar la defensa del país».

«En cambio, quienes no están en edad de servicio militar o, conforme a la ley, no están obligados, tampoco tienen que regresar», dijo.

La administración de Zelenski ha planteado repetidamente a sus socios europeos la necesidad de medidas para la vuelta a casa de los varones ucranianos en edad militar.

La mayoría de países europeos se han mostrado hasta ahora reacios a presionar a los ciudadanos ucranianos que han acogido para que vuelvan a su país y cumplan con sus obligaciones con el Ejército.

Ucrania sufre un déficit crónico de personal militar para hacer frente a la superioridad numérica rusa en el frente.

El alistamiento voluntario en el Ejército ha caído dramáticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, donde los reclutadores militares se ven obligados a buscar a los muchos evasores por las calles para encontrar nuevos reclutas para las fuerzas armadas. EFE

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