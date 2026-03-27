Merz sostiene que la guerra de Ucrania terminará cuando la economía rusa se agote

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Berlín, 27 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que la guerra de Ucrania terminará cuando la Rusia del presidente Vladímir Putin se agote económicamente.

«Puede que me equivoque, pero esto terminará cuando Rusia esté tan agotada económicamente que no pueda seguir adelante, y la economía rusa se encuentra en un estado realmente pésimo», dijo Merz en un acto público en Fráncfort, en el oeste alemán, organizado por el diario ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’.

El jefe del Gobierno germano subrayó que actualmente la economía rusa acusa altos tipos de interés y que «Putin tiene que ir a pedir dinero a todo tipo de déspotas del mundo».

«Se verá si estamos dispuestos a defender realmente la libertad de Europa», planteó el canciller al aludir al apoyo de los países europeos a Ucrania, país al que reconoció haber desarrollado misiles «diez veces mejores que los Taurus», de fabricación germana.

«Ucrania está destruyendo actualmente instalaciones de suministro energético situadas en el interior de Rusia con sistemas de misiles que ha desarrollado durante la guerra, es decir, diez veces mejores que los Taurus», señaló Merz.

Kiev «es capaz de dañar hasta el 40 % de las instalaciones de suministro energético rusas», subrayó Merz al referirse a los últimos ataques de largo alcance lanzados por Ucrania contra el territorio ruso.

«Eso ya es un éxito notable», abundó Merz, antes de destacar que si la guerra termina, no será «por la vía militar», sino por el agotamiento económico ruso. EFE

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