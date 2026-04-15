Merz subraya la importancia estratégica de Lufthansa para Alemania por su centenario

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Berlín, 15 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó este miércoles en el centenario de Lufthansa la «importancia estratégica» de la aerolínea como «empresa clave» para la economía alemana, al tiempo que subrayó las muchas «pruebas de resistencia» que ha enfrentado el sector de la aviación en los últimos años.

Lufthansa es «una empresa clave para la economía alemana» y tiene «una importancia estratégica para nuestro país», no sólo porque garantiza puestos de trabajo para generaciones de empleados, sino también porque «refuerza la competitividad internacional de nuestra economía», declaró Merz durante su discurso en un acto en el aeropuerto de Fráncfort para conmemorar el aniversario de la aerolínea.

El canciller aludió al «entorno estratégico cada vez más complejo», con nuevas situaciones de crisis cada semana, al afirmar que no hay sector que se vea afectado de forma tan directa y tan rápida por los conflictos geopolíticos y las incertidumbres geoeconómicas como el de la aviación.

Merz se refirió a las «muchas pruebas difíciles» que ha tenido que superar este sector en los últimos años, como la pandemia de COVID-19, que trajo consigo caídas sin precedentes en el número de pasajeros, pero también la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y, actualmente, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A los riesgos de seguridad considerables, los cierres generalizados del espacio aéreo y las rutas de vuelo más largas se suma ahora un aumento masivo de los precios del queroseno y la amenaza de escasez de este combustible en Asia, indicó el jefe del Gobierno germano.

Merz destacó la capacidad de Lufthansa de devolver íntegramente al Estado, en un plazo muy breve, las ayudas recibidas durante la pandemia del coronavirus, «lo que demuestra que el Estado y las empresas pueden recorrer caminos comunes para salir de las crisis en beneficio tanto de las empresas como de nuestro país», afirmó.

En este sentido, agradeció a Lufthansa y a las otras aerolíneas alemanas por su disponibilidad, al inicio de la guerra contra Irán, para realizar vuelos de repatriación.

Por otra parte, señaló que la estrategia que está elaborando el Gobierno para el transporte aéreo busca, además de mejoras para todo el sector, «aprovechar mejor las sinergias existentes entre la aviación civil y la militar».

Un acto de centenario entre huelgas

El objetivo del Gobierno, añadió Merz, es garantizar buenas condiciones de emplazamiento para el crecimiento del sector del transporte aéreo y la industria aeronáutica en Alemania, con el fin de que el país siga siendo un centro de transporte aéreo preparado para el futuro, innovador y, sobre todo, competitivo a nivel internacional.

El acto tuvo lugar el mismo día en el que comenzó una huelga de 48 horas del personal de cabina de esa aerolínea y de su filial regional CityLine convocada por el sindicato UFO como medida de presión en las negociaciones del convenio colectivo y que sucede a un paro de dos días de los pilotos de Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y Eurowings, su filial de bajo coste.

Además, los pilotos han convocado otra huelga de 48 horas para el jueves y el viernes de esta semana, que afectará a todos los vuelos de esas aerolíneas que debían despegar de aeropuertos alemanes (con excepción de Eurowings, donde la huelga sólo durará un día), según anunció ayer su sindicato, Vereinigung Cockpit (VC). EFE

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