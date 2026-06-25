Merz transmite a Venezuela la solidaridad de Alemania tras los terremotos

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Berlín, 25 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, transmitió este jueves su solidaridad a Venezuela tras los dos devastadores terremotos que han provocado al menos 32 personas y 700 heridos en el país andino, aunque según algunas estimaciones las víctimas podrían contarse por decenas de miles.

«Las noticias sobre el terrible terremoto en Venezuela nos han conmocionado profundamente. Alemania está al lado de Venezuela y ayudará», escribió en sus redes sociales.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas y con aquellos que lo han perdido todo. Deseo fuerza y una rápida recuperación a los heridos», agregó.

También el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se declaró «profundamente entristecido» por la «devastadora destrucción» que han provocado los dos sismos en el país caribeño.

«Nuestros corazones están con todos los que han perdido seres queridos, con los heridos y con los que trabajan sin descanso para rescatar supervivientes. Alemania está dispuesta a apoyar al pueblo de Venezuela», enfatizó.

El Gobierno alemán ofreció este jueves hasta seis aviones de transporte militar A400M para prestar ayuda rápida a Venezuela si ésta lo solicita.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, explicó que con estos aviones de transporte se pueden por ejemplo desplazar a Venezuela personal y material de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW) o de la Cruz Roja Alemana (DRK).

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela. EFE

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