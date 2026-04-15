Merz viajará el viernes a París a la conferencia internacional para desbloquear Ormuz

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Berlín, 15 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará el viernes a París para participar en la conferencia internacional convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con países dispuestos a participar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

«El canciller federal viajará allí con la voluntad de que Europa esté dispuesta a contribuir y quiera apoyar que se garantice la navegabilidad del estrecho de Ormuz», dijo el ministro de Exteriores, Johann Wadephul en una declaración a los medios de comunicación en Berlín.

Wadephul, que hablaba en los márgenes de la conferencia internacional sobre Sudán organizada en la capital de Alemania, subrayó que la situación actual del estrecho de Ormuz es «inaceptable».

«Que vías marítimas como el estrecho de Ormuz sean controladas por Estados individuales y que allí se cobren aranceles es inaceptable, y vamos a insistir en que se vuelva a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz», señalól.

El ministro recordó que no sólo los países de Oriente Medio se encuentran afectados por el bloqueo del estrecho, resultado de las represalias de Teherán ante la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, una ofensiva que se detuvo la semana pasada gracias a un alto el fuego temporal.

El regreso de la navegación libre en el estrecho, cuyo bloqueo anunció esta semana Washington como contramedida, después de que Irán dejase pasar a barcos de países considerados como aliados, «redunda en interés de toda la comunidad internacional», subrayó Wadephul.

El ministro alemán señaló el apoyo de su país a los actuales esfuerzos diplomáticos por parte de Estados Unidos e Irán por encontrar una salida al conflicto con Teherán.

«Estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva en un escenario postbélico. Si se nos solicita y si tiene sentido, en principio estamos dispuestos a hacerlo», apuntó Wadephul en alusión a una participación alemana en una hipotética misión para asegurar Ormuz.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico por el que transita, entre otros recursos, el 25 % del comercio de petróleo mundial.

Además, el ministro reiteró que Berlín coincide con Washington en que «Irán no debe convertirse en una potencia nuclear, ya que eso no haría más que desencadenar una nueva espiral armamentística». EFE

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