Messi lidera a Argentina en su debut mundialista

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Kansas City (Estados Unidos), 16 jun (EFE).- Lionel Messi lidera a la selección de Argentina en el encuentro que este martes disputa ante a Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

Mientras tanto, Julián Álvarez comenzará en el banquillo, de la misma forma que lo hará en los dirigidos por Vladimir Petkovic el atacante Riyad Mahrez.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez son los elegidos por Lionel Scaloni.

Argelia juega con Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. EFE

scr/gbf