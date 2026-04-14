Miércoles, 15 de abril de 2026

22 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La guerra de Estados Unidos e Israel parece haber entrado en un compás de espera tras las conversaciones del pasado fin de semana en Pakistán, que pese a haber fracasado parecen haber abierto un canal de comunicación entre Washington y Teherán.

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– El Ejército de Israel trata de tomar la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, pese a que en Estados Unidos delegaciones de ambos países negocian un alto el fuego, vinculado a su vez al cese definitivo de las hostilidades con Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Además mandaremos un análisis sobre cómo el apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha visto erosionado en Israel tras un alto el fuego con Irán percibido por los israelíes como una imposición de Estados Unidos. (Texto)

– La Asamblea General de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que China y Rusia vetaron una resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear el paso tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad. (Texto)

– El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, comparece ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La comisión de Exteriores del Parlamento Europeo organiza una audiencia con figuras en la lucha por un Irán libre, como el Nobel de la paz Shirin Ebadi y diversos líderes opositores.

FMI BANCO MUNDIAL

Washington – Los titulares de Finanzas del G7 se dan cita en los márgenes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial para analizar los efectos de la guerra contra Irán y coordinar una respuesta.

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– El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su última edición del Monitor Fiscal en un momento marcado por niveles de deuda soberana que siguen creciendo y la gran incertidumbre sobre el alcance de los efectos de la guerra de Irán.

– Rueda de prensa de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA ESPAÑA

Pekín – El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, cierra su visita a China con reuniones con representantes de empresas innovadoras y con el presidente de la Cámara de Comercio UE-China, Jens Eskelund, después de haber venido defendiendo la apertura del país asiático para reducir el déficit comercial que tiene Europa.

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UCRANIA GUERRA

Berlín – Los ministros de Defensa de Alemania y del Reino Unido, Boris Pistorius y John Healey, así como su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participan en Berlín en una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países que ayudan al país invadido por Rusia con financiación para adquirir material bélico.

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(Declaraciones iniciales sobre las 12.30 hora local, rueda de prensa conjunta sobre las 16.45 -14.45 GMT-)

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El sistema autoritario creado durante el último cuarto de siglo por el líder ruso, Vladímir Putin, comienza a dar muestras de debilidad, asegura a EFE el opositor y aspirante presidencial Boris Nadezhdin. (Texto) (Vídeo)

PAPA CAMERÚN

Yaundé – El papa visita al presidente de Camerún, Paul Biya, en el Palacio Presidencial y mantiene un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos. Además, León XIV visita el orfanato Ngul Zamba y se reúne con los obispos del país.

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EEUU VENEZUELA

Washington – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que cumple pronto 100 días en el cargo, priorizará en los próximos meses la recuperación económica del país mientras busca consolidar la continuidad del chavismo y a su vez reforzar su incipiente entendimiento con EE.UU., según un análisis de la firma de geopolítica Recorded Future.

HUNGRÍA PARLAMENTO

Budapest – El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, recibe hoy en Budapest a los líderes de Tisza, Fidesz y Nuestra Patria, los tres partidos que tendrán representación en el Parlamento tras las elecciones legislativas del pasado domingo, para unas primeras consultas de cara una futura formación de Gobierno.

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SUDÁN GUERRA

Jartum – Sudán cumple tres años de guerra con el conflicto enquistado entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 13 millones.

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– Activistas y artistas sudaneses participan en un acto organizado por Amnistía Internacional en Nairobi para conmemorar el aniversario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta ‘Esperanza a la fuerza’, una experiencia inmersiva sobre la guerra de Sudán, dentro del Festival de Cine y Derechos Humamos de San Sebastián

– En Berlín Alemania organiza junto con la Unión Africana, la UE, Francia, el Reino Unido y EE.UU. una conferencia internacional sobre Sudán

LONDRES MUSEOS

Londres – El nuevo museo V&A East de Londres abrirá sus puertas el próximo 18 de abril en un edificio inspirado en un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga, que se presenta hoy a la prensa. Y lo hará con la exposición ‘The Music Is Black: A British Story’, sobre la música negra británica y su influencia cultural.

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ISABELLE HUPPERT (Entrevista)

París – Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó Liliane Bettencourt, la hija del fundador del grupo L’Oréal, por su relación con un joven artista, en ‘La mujer más rica del mundo’, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una «mujer poderosa», más allá del dinero.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- París.- HERMÈS RESULTADOS.- El grupo de lujo Hermès presenta su facturación del primer trimestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en marzo.

09:00h.- Madrid.- UE DEFENSA.- Conferencia de Louis Tillier, director del Centro de Satélites de la UE (SatCen), en Nueva Economía Fórum. (Texto)

10:30h.- Bruselas.- UE MÉXICO.- La comisión de Exteriores y la de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votan la modernización del acuerdo de libre comercio entre la UE y México 11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

11:00h.- Yaundé.- PAPA CAMERÚN.- El papa continúa su gira por África y se traslada a Camerún donde visita al presidente, Paul Biya, en el Palacio Presidencial y mantiene un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos.

11:00h.- Berlín.- SUDÁN GUERRA.- Alemania organiza junto con la Unión Africana, la UE, Francia, el Reino Unido y EE.UU. una conferencia internacional sobre Sudán tras tres años de guerra entre el Ejercito de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Se espera la participación de varios representantes de la ONU.

11:00h.- Barcelona.- MODA 080.- Segundo día de presentación de colecciones en la 080 Barcelona Fashion con lo nuevo de Carrieri, AAA Studio, Boulard, Txell Miras o Dominnico. Edificio Mirador de Port Vell (Rambla del Rompeolas y Marina Vela) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, comparece ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo

13:30h.- Londres.- R.UNIDO MUSEOS.- Inauguración ante la prensa del nuevo museo V&A East de Londres que, con un edificio inspirado en un vestido del diseñador español Cristobal Balenciaga, abrirá sus puertas el próximo 18 de abril con la exhibición ‘The Music Is Black: A British Story’, sobre la música negra británica y su influencia cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo vota la posición negociadora de la institución para el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo de la UE, entre 2028 y 2034.

14:30h.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La comisión de Exteriores del Parlamento Europeo organiza una audiencia con figuras en la lucha por un Irán libre, como el Nobel de la paz Shirin Ebadi y diversos líderes opositores

14:30h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de Alemania y del Reino Unido, Boris Pistorius y John Healey, así como su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participan en Berlín en una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países que ayudan al país invadido por Rusia con financiación para adquirir material bélico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Fráncfort.- ALEMANIA LUFTHANSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en un acto con ocasión del centenario del grupo Lufthansa.

15:30h.- Roma.- UCRANIA GUERRA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Yaundé.- PAPA CAMERÚN.- El papa visita el orfanato Ngul Zamba y se reúne con los obispos del país.

16:00h.- Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- La vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en un diálogo con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz. Rue Froissart 95, 1040 Bruselas, Bélgica (Texto)

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con ProColombia y ColCapital –Asociación Colombiana de Capital Privado–, organiza el Encuentro Empresarial España–Colombia: Capital, Crecimiento y Futuro. (Texto)

17:00h.- París.- FRANCIA MAURITANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en el marco de una visita de Estado.

19:00h.- Madrid.- CASA ÁRABE.- Inauguración de la exposición conmemorativa del 20 aniversario de Casa Árabe en España, que incluye fotografías de la Agencia EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MELONI.- A casi un año de agotar la legislatura y tras un sonoro varapalo electoral, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha tomado distancia de algunas de sus más espinosas alianzas internacionales, entrando en un cruce de reproches con el presidente estadounidense Donald Trump o modificando un acuerdo con Israel. (Texto)

Luxemburgo.- UE JUSTICIA.- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dicta sentencia osbre un litigio de marcas entre Heineken España y la marca polaca LEONHART.

Budapest.- HUNGRÍA PARLAMENTO.- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, recibe hoy en Budapest a los líderes de Tisza, Fidesz y Nuestra Patria, los tres partidos que tendrán representación en el Parlamento tras las elecciones legislativas del pasado domingo, para unas primeras consultas de cara una futura formación de Gobierno. (Texto) (Foto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El sistema autoritario creado durante el último cuarto de siglo por el líder ruso, Vladímir Putin, comienza a dar muestras de debilidad, aseguró a EFE el opositor y aspirante presidencial Boris Nadezhdin. (Texto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA TRANSPORTE.- El sindicato UFO convoca una movilización del personal de cabina en Lufthansa CityLine, filial del Grupo Lufthansa, y en el aerolínea Lufthansa en una movilización de dos días que coincidirá el miércoles con un acto de celebración de los 100 años de la compañía en el que se espera participe el canciller Freidrich Merz.

París.- ISABELLE HUPPERT.- Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó la hija del fundador del grupo L’Oréal con un joven artista en ‘La mujer más rica del mundo’, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una «mujer poderosa», más allá del dinero. (Texto) (Vídeo).

Estrasburgo.- CONSEJO EUROPA TORTURA.- El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) publicará su informe anual, en el que analiza los principales problemas en el trato y condiciones de vida de personas privadas de libertad en Europa. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La ministra alemana de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Bärbel Bas, asiste en Berlín al congreso de la asociación de empresas medianas germanas.

América

13:00h.- Santiago.- CHILE REPÚBLICA CHECA.- El Presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda. (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Nueva York.- MORGAN STANLEY RESULTADOS.- El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley publica sus resultados del primer trimestre de 2026 tras ganar 16.861 millones de dólares en 2025, un 26 % más que el año anterior, con sólidos resultados en todos los segmentos de negocio.

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en febrero.

14:30h.- Nueva York.- BANK OF AMERICA RESULTADOS.- Bank of America publica sus resultados del primer trimestre tras ganar 30.509 millones de dólares en 2025, un 13 % más que un año antes, al aumentar sus ingresos un 6,84 % en tasa interanual.

15:00h.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su última edición del Monitor Fiscal en el marco de sus reuniones de primavera. Fondo Monetario Internacional (Texto)

15:00h.- Nueva York.- IRÁN GUERRA TURISMO.- La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, admite que el conflicto en Oriente Medio está golpeando al turismo global al trastocar la conectividad aérea y encarecer los vuelos, aunque subraya en una entrevista con EFE que la industria conserva «una alta capacidad de resiliencia y recuperación». Por Jesús Centeno (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- IRÁN GUERRA ONU.- La Asamblea General de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que China y Rusia vetasen una resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear el paso tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad

16:15h.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Fondo Monetario Internacional (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Bolsa Mexicana de Valores lanza el Desafío MexDer, que busca impulsar el trading en el país mediante un simulador de operaciones reales con derivados listados. (Texto)

17:00h.- San Juan.- PUERTO RICO PLAYAS.- Más de 50 organizaciones convocaron a una manifestación por el Proyecto de la Cámara 25, que busca eliminar el acceso a las playas de Puerto Rico. El Capitolio de Puerto Rico

20:00h.- Washington.- EEUU INFANCIA.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una mesa redonda en el Congreso sobre su iniciativa para empoderar a la infancia.

Santiago.- CHILE REFORMAS.- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presenta los detalles de una polémica «megareforma» con cerca de 40 iniciativas, entre las que se encuentran importantes bajadas de impuestos a las empresas, restricciones a la gratuidad de la educación universitaria o la agilización de los permisos medio ambientales.

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La Habana.- CUBA CRISIS.- Los sacos de carbón y las hornillas están regresando en masa a las cocinas de Cuba de la mano de la acuciante crisis energética, azuzada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU BANCA.- Los grandes bancos estadounidenses encaran una semana clave de resultados tras un arranque positivo con las cuentas el martes de JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo, con fuertes alzas de beneficios impulsadas por la banca de inversión y la volatilidad de los mercados, mientras hoy será el turno de Morgan Stanley y Bank of America, dos grandes referencias de Wall Street.

Brasilia.- BRASIL TRABAJO.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a los líderes de las principales centrales sindicales del país para discutir un proyecto para reducir la carga horaria de la jornada laboral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- GOBIERNO ECONOMÍA.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene en Boston (Massachusetts) un desayuno de trabajo con inversores de sectores estratégicos, como la industria química, la robótica, la neurotecnología, la tecnología óptica, los equipos industriales y las soluciones tecnológicas, con interés en expandirse en España, además de reunirse con la gobernadora del estado y con Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024

Ciudad de México.- MÉXICO SERIES.- El elenco de ‘Santita’, la primera serie del director Rodrigo García, habla con EFE sobre esta producción mexicana que se estrenará el próximo 22 de abril en Netflix. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- Comienza el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que se extenderá hasta el próximo 26 de abril (Texto)

Washington.- G7 FINANZAS.- Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen en Washington para coordinar una respuesta ante los efectos de la guerra contra Irán. (Texto)

Miami – EEUU CINE – La actriz y guionista Sonia Manzano, reconocida por ser la primera latina del programa infantil ‘Sesame Street’, reivindicó en una entrevista con EFE el valor de la diversidad en la televisión estadounidense y recordó cómo su trayectoria, reconocida esta semana en el Miami Film Festival, contribuyó a romper estereotipos. (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

09:00h.- Yaundé.- PAPA CAMERÚN.- El papa continúa su gira por África y se traslada a Camerún donde visita al presidente, Paul Biya, en el Palacio Presidencial y mantiene un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos.

Nuakchot.- FAO ÁFRICA.- Celebración de la 34 Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC34) en presencia de ministros africanos de Agricultura sobre el futuro agroalimentario del continente

Rabat.- MARRUECOS GOBIERNO.- El jefe del Gobierno de Marruecos, Aziz Ajanouch, presenta el informe de gestión de su equipo ante el Parlamento. Previsiblemente será su última rendición de cuentas ya que abandona la presidencia de la Agrupación Nacional Independiente (RNI) y se retira de la política tras las elecciones convocadas para el próximo septiembre. (Texto) (Foto)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA OPOSICIÓN.- Nueva audiencia en el caso del líder del partido sudafricano Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema, acusado por descargar un arma de fuego durante un mitín. (Texto)

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en el caso contra el exministro de Justicia y exfiscal general de Nigeria, Abubakar Malami, por presunta financiación de terrorismo y posesión ilegal de armas de fuego.

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La oficina regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece una rueda de prensa sobre las emergencias sanitarias que golpean actualmente al continente. (Texto)

Nairobi.- SUDÁN GUERRA.- Activistas y artistas sudaneses participan en un acto organizado por Amnistía Internacional en Nairobi para conmemorar el tercer aniversario de la devastadora guerra en Sudán plantando tres árboles de neem, una especie escogida por su valor cultural en Kenia y Sudán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- IRÁN GUERRA.- El apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha visto erosionado tras un alto el fuego con Irán percibido por los israelíes como una imposición de Estados Unidos tras 40 días de guerra que no han conseguido los objetivos prometidos, lo que ha derivado en decepción y desconfianza entre sus propias bases. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con inversores y con el presidente de la Cámara de Comercio UE-China durante su última jornada de visita a China, durante la que se reunió con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Pekín.- CHINA RUSIA.- El ministro de Asuntos ruso, Serguéi Lavrov, concluye una visita de dos días a China en la que se espera que mantenga conversaciones sobre las relaciones bilaterales, así como acerca de los conflictos en Ucrania e Irán.

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- El Parlamento de Taiwán retoma las negociaciones sobre un presupuesto especial de Defensa de 40.000 millones de dólares, bloqueado desde hace meses por legisladores de la oposición. (Texto)

Sídney.- AUSTRALIA MALASIA BRUNÉI.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, inicia una gira oficial por Brunéi y Malasia centrada en reforzar la seguridad energética y el suministro de bienes esenciales en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Tokio.- JAPÓN POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, finaliza una visita de tres días a Japón durante la que tiene planeado reunirse con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi.

Seúl.- COREA DEL SUR NUCLEAR.- El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una visita de dos días a la capital de Corea del Sur, Seúl.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos sobre visitantes extranjeros referentes al mes de marzo de 2026.

Mascate.- TAILANDIA OMÁN.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, inicia una visita de dos jornadas a Omán donde tratará con las autoridades locales asuntos como la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz y agradecerá el rescate de 20 marineros tailandeses tras el ataque de Irán contra un carguero tailandés en las aguas de esta vía, que dejó tres muertos.

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Se conmemora el 114º aniversario del nacimiento de Kim Il Sung, la festividad más importante del país con celebraciones públicas. En los últimos años ha habido disminución de énfasis al culto al fundador, mientras los medios estatales ahora se enfocan más en ensalzar la figura de su nieto y actual líder, Kim Jong-un.

Redacción EFE Internacional

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