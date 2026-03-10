Miércoles 11 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

Teherán.- Irán mantiene su tono de desafío ante Estados Unidos y amenaza con “no dejar salir un litro de petróleo” de Oriente Medio si continúan los ataques contra su territorio, mientras las calles del país se llenan de retratos del nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, quien aún no se ha dirigido a la nación.

Beirut.- La Fuerza Aérea israelí continúa sus bombardeos masivos en Irán y el sur del Líbano, mientras su sistema de defensa antiaéreo se enfrenta al reto de interceptar las bombas en racimo iraníes en su territorio.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate en Estrasburgo la situación en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en una reunión en la que también tratarán la próxima cumbre de líderes europeos, que se celebrará la próxima semana.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota la prórroga una exención a la legislación sobre privacidad para permitir la detección voluntaria de material de abuso sexual de menores en línea.

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comparece en el Parlamento para informar sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sobre el Consejo Europeo.

Ginebra.- El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, presenta el plan priorizado de la organización para atender a las mayores emergencias en el mundo, revisado tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Valparaíso (Chile).- El ultraderechista José Antonio Kast es investido presidente de Chile en una ceremonia en el Parlamento, en la ciudad de Valparaíso, a la que asisten una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Santiago de Chile.- El ultraderechista José Antonio Kast ofrece su primer discurso tras como presidente en la sede presidencial en Santiago de Chile.

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, abandona La Moneda y es despedido con honores por la Guardia de Palacio antes de dirigirse a la sede del Parlamento, en Valparaíso, para traspasar el poder al ultraderechista José Antonio Kast.

Santiago de Chile.- Horas después de ser investido y haber recibido a las delegaciones internacionales, el ultraderechista José Antonio Kast llega a La Moneda, en Santiago, y ofrece su primer discurso al país.

La Paz.- El rey Felipe VI llega a Bolivia junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz, luego de asistir juntos a la investidura presidencial en Chile.

Asunción.- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inicia este miércoles sus reuniones anuales en Asunción, a la que asisten ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los 48 países miembros del organismo multilateral para debatir asuntos clave para la región como crear cadenas de valor para la industria de minerales críticos o estimular la competencia regional.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Londres.- Se prevé que el Tribunal Superior de Londres se pronuncie sobre si acepta un recurso de la Fiscalía británica para revocar un fallo de septiembre que anuló «por un error técnico» los cargos de terrorismo al rapero Liam Óg Ó hAnnaidh , del grupo norirlandés Kneecap, acusado de apoyar al movimiento chií libanés Hizbulá en un concierto en 2024.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

Perpiñán (Francia).- Perpiñán, la ciudad del sur de Francia, la más grande nunca gobernada por la ultraderecha en Francia, se presenta como laboratorio para un partido que aspira a dar un salto adelante en las municipales de marzo.

Lyon (Francia).- ¿Qué ha quedado de la ‘marea verde’ que llevó a Los Ecologistas a gobernar varias de las grandes ciudades de Francia desde 2020? En Lyon, la tercera ciudad más poblada del país, el balance es contrastado. Prueba de ello es que su alcalde, Grégory Doucet, se enfrenta a una difícil reelección ante Jean-Michel Aulas, histórico presidente del club de fútbol Olympique de Lyon.

París.- La inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a los franceses, entra de lleno en la campaña de las elecciones municipales de ciudades como París, donde miles de personas, la mayoría migrantes, pernocta cada día en las calles ante la falta de centros de acogida.

Ciudad de Guatemala.- La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío en la atención a la población, tras la decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León de prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas.

Miami.- La desinformación en la radio en español y en medios hispanos locales de Estados Unidos, en particular en Florida, representa un riesgo de cara a las elecciones de medio término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, quien creó la herramienta de inteligencia artificial (IA) ‘VERDAD’, para detectar noticias falsas.

Montevideo.- La doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Teresa Herrera habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre el activismo feminista y la falta de compromiso por parte del Estado con las políticas de género.

Pompeya (Italia).- Pompeya, la ciudad romana arrasada hace dos milenios por el volcán Vesubio, dedica una exposición permanente a los calcos de cuerpos y hallazgos orgánicos del yacimiento, en un acto que contará con la asistencia del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

Londres.- Presentación de la exposición de pintura de David Hockney ‘Un año en Normandía’, que exhibe por primera vez en Londres las pinturas que el artista desarrolló durante 2020 y 2021 en Normandía.

Edimburgo.- El Festival Internacional de Edimburgo (EIF) presenta su programa para la edición de 2026, centrado en el lema ‘All Rise’ (‘levantarse’) y con foco en Estados Unidos al cumplirse 250 años de su independencia.

Lisboa.- La artista mexicana Dyna Lomelí presenta en Lisboa veinte de sus obras en la exposición ‘Esto es México’, dentro del ciclo ‘3 meses más de 50 mujeres en el arte’, organizado por la embajada de su país en Portugal.

Buenos Aires.- La española Cristina de Middel, presidenta de la agencia Magnum y Premio Nacional de Fotografía, inaugura la exposición ‘Sueños y Culpas’, que incluye trabajos emblemáticos como The Afronauts (2012) o El proyecto Gentlemen’s Club, en los que investiga la ambigua relación de la fotografía con la verdad.

Los Ángeles.- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas inicia este miércoles el despliegue de la emblemática alfombra roja, el escenario de 300 metros de longitud que recibirá a las estrellas más brillantes de la industria para la 98º edición de los Óscar.

Miami.- El Festival de Cine de Miami presenta su programación de casi 200 películas para su edición de 2026, en la que espera destacar producciones latinoamericanas y consolidar a la ciudad como parte esencial del circuito cinematográfico en Estados Unidos.

París.- El Arquitecto’, película francesa que narra la construcción del Arco de La Defensa a las puertas de París, un proyecto marcado por contratiempos y que cambió la panorámica de la capital francesa, se estrena este viernes en España.

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del Chelsea, el inglés Liam Rosenior, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

