Miércoles 14 de enero de 2026 (20.30 GMT)

7 minutos

Madrid, 13 ene (EFE).-

Teherán – La tensión continúa en Irán pese a un aparente descenso de las protestas, que se ha traducido en una disminución de las fuerzas de seguridad en las calles, mientras Estados Unidos anima a los manifestantes a tomar las instituciones afirmando que la ayuda está en camino.

(vídeo)

Washington.- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, prevé reunirse este miércoles con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar sobre Groenlandia, un encuentro en el que también estará presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(foto)(vídeo)

Pekín.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia una visita oficial a China con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano.

(foto)(vídeo)

San José.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realiza una visita a Costa Rica en la que inspeccionará los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo que él ha implementado en su país para combatir las pandillas.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple dos años al frente del Gobierno del país centroamericano, con una aprobación muy por debajo de los índices con los que fue electo en los comicios de 2023 y a la espera de finalmente remover en mayo próximo, como le avala la ley, a la fiscal general, Consuelo Porras, su principal antagonista en el cargo.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia del papa León XIV de los miércoles.

(foto)(vídeo)

París.- La Asamblea Nacional debate las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Sébastien Lecornu por la izquierdista La Francia Insumisa y la ultraderechista Agrupación Nacional por su incapacidad a bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y que cuentan con escasas posibilidades de prosperar.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Jean-Yves Le Drian, enviado especial de Francia, viaja a Líbano para mantener reuniones con cargos del Gobierno libanés.

(foto)(vídeo)Beirut.- Los primeros ministros de Jordania y Líbano, Yafar Hasán y Nawaf Salam, presiden en Beirut la sesión del Comité Superior Conjunto entre ambos países

(foto)(vídeo)

Abu Dabi.- Continúa la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés), el primer evento energético de 2026 y organizado por el gigante renovable emiratí Masdar, en un momento en el que China es la absoluta protagonista en energías limpias.

(foto)(vídeo)

Lombok.- Continúa en Lombok el juicio por el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres indonesios, y con la testificación prevista de un experto forense y un testigo de la defensa.

(foto)(vídeo)

París.- La Fundación de la Memoria del Hielo, bajo la presidencia honorífica del príncipe Alberto II de Mónaco, inaugura este miércoles en la estación Concordia de la Antártida un «santuario» destinado a la conservación a -50°C de muestras de hielo tomadas de glaciares en peligro por el cambio climático en todo el mundo con las que poder llevar a cabo investigaciones científicas en el futuro.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones de la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular Cuca Gamarra con motivo de la reunión que va a tener con las principales asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de diciembre sobre las exportaciones, que aumentaron un 5,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- Una emergencia médica de uno de los cuatro tripulantes de la Crew-11 ha obligado a adelantar el regreso de la misión, previsto para este miércoles a las 17:00 EST (22:00 GMT), cuando la cápsula Dragon de SpaceX se desacoplará de la Estación Espacial Internacional (EEI) rumbo al océano frente a la costa de California, donde se espera que americe la madrugada del jueves de manera controlada, dos semanas antes de lo programado por la NASA.

(foto)(vídeo)

Lima.- Expertos y pescadores peruanos afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace cuatro años en la costa norte de Lima en una refinería operada por Repsol denuncian en una conferencia de prensa que aún sufren las consecuencias de este accidente ambiental.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La organización no gubernamental Fundesa, vinculada a las cámaras empresariales de Guatemala, lleva a cabo un foro sobre las perspectivas económicas de la nación que preside Bernardo Arévalo de León para el año en curso.

(foto)(vídeo)

Londres- Vista preliminar ante el Tribunal Superior en el litigio entre Sting y los demás miembros de la banda The Police.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Homenaje público al cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente de avioneta en Boyacá (centro), que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- Dos decenas de esculturas de vehículos elaboradas con hormigón ecológico sumergidas cerca de Miami Beach denuncian la contaminación humana del medio marítimo, al tiempo que constituyen un refugio de biodiversidad para recuperar corales y otras especies marinas que desaparecieron en las últimas décadas.

(foto)(vídeo)

Dakar.- Reacciones en la zona de aficionados durante la semifinal de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Egipto en Dakar.

(foto)(vídeo)

Arabia Saudí.- Seguimiento de la décima etapa del Dakar.

(foto)(vídeo)

Quito.- Liga Deportiva Universitaria de Quito presenta a sus fichajes para la nueva temporada, entre los que figuran el ecuatoriano Janner Corozo y el peruano Jesús Pretell.

(foto)(vídeo)

EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.