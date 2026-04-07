Miércoles 8 de abril de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 7 abr (EFE).-

Washington/Teherán/Beirut- Seguimiento de la guerra de Irán tras el vencimiento del ultimátum anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento marcado por las amenazas del mandatario de abandonar la Alianza ante la falta de apoyo de sus miembros en la guerra contra Irán.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Bogotá.- La candidata presidencial colombiana de izquierda Clara López renuncia a su candidatura para unirse a la de Iván Cepeda, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones del 31 de mayo.

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Bruselas.- El vicepresidente de Canarias , Manuel Domínguez, se reúne con el comisario de agricultura Christophe Hansen. Después del encuentro el vicepresidente de Canarias atenderá a los medios.

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Lima.- La papeleta con los 35 candidatos presidenciales que buscan la Presidencia en Perú tiene desde un exfutbolista hasta un cómico, pasando por militares, exministros y empresarios, todos con la intención de lograr reavivar la ilusión de un país que aborrece la política tras ver pasar ocho presidente en casi diez años.

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Lima.- El ultraconservador empresario Rafael López Aliaga se presenta por segunda vez a la Presidencia de Perú, reforzado tras haber sido alcalde de Lima y con una gestión plagada de polémicas por su estilo confrontativo, al más puro estilo de Donald Trump.

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Lima.- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) busca por cuarta vez ser presidenta de Perú, tras haber perdido en la segunda vuelta de las tres últimas elecciones y haber propiciado con su poder en el Congreso que el país acumule ocho presidentes en casi diez años.

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Brasilia.- Los indígenas brasileños realizan una marcha hasta el Congreso Nacional para reivindicar sus derechos, en el contexto de su acampada anual en Brasilia, conocida como Acampamento Tierra Libre.

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Argel.- Los saharauis refugiados en los campamentos de Argelia conmemoran el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), estado proclamado en 1976 por el Frente Polisario y con sede en el exilio.

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Ciudad de Panamá.- El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra su vigésimo sexto período ordinario de sesiones en Panamá centrado en prevenir el financiamiento del terrorismo.

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Madrid/Buenos Aires – El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. (Foto)

Johannesburgo (Sudáfrica).- Cierran gasolineras en Sudáfrica por problemas de suministro de combustible debido a la guerra en Oriente Medio.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Jasveen Sangha, conocida como la reina de la Ketamina, se presentará ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry.

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Santo Domingo.- República Dominicana conmemora el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que causó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, una de las mayores tragedias ocurridas en el país.

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Miami.- La tripulación de Artemis II realiza pruebas para protegerse de la radiación solar y tener planes de contingencia en vísperas de su regreso a la Tierra, donde compartirán su experiencia de haber conocido la cara más oculta de la Luna.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra su tradicional audiencia general de los miércoles.

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Roma.- Se estrena el documental «La Argentina de Francisco», un recorrido por la vida y obra de Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) antes de su ascenso al pontificado.

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Montevideo.- Autoridades, diplomáticos y representantes de empresas de Uruguay y España participan en el encuentro ‘Grow with Spain’, centrado en el intercambio de experiencias y la creación de nuevas alianzas empresariales.

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Lisboa. Tenerife se presenta como destino gastronómico en Lisboa en un evento con la presencia de su consejera delegada de Turismo, Dimple Melwani, y el chef Jesús Camacho del restaurante Donaire.

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Lisboa.- Lisboa se prepara para los dos conciertos de Rosalía este miércoles y mañana, jueves, tras su éxito en Madrid.

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Madrid.- El periodista español Juan Carlos Gomi vivió en Colombia los años más intensos de marchas por el aborto o contra la violencia machista y se dio cuenta que en una sociedad atravesada por la música, que suena en las calles en cada esquina, ésta se había vuelto también un «vehículo de la revolución feminista en América Latina». Y así lo traslada en ‘Latinas. El nuevo poder musical’ (Sílex, 2026).

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Colchester (R. Unido)).- ‘Juliasaurus’, un dinosaurio de seis metros de largo prácticamente intacto y que podría tratarse de una nueva especie, según expertos, se expone por primera vez a nivel mundial en el museo Hollytrees de Colchester.

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París.- La 28ª edición de Art Paris reúne a 165 expositores de veinte países en el Grand Palais de la capital francesa, del 9 al 12 de abril, en una feria de arte moderno y contemporáneo que este año explora el lenguaje y la memoria bajo los ejes temáticos «Babel» y «La Reparación».

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Washington.- National Geographic presenta su Museo de Exploración, que abre sus puertas en junio próximo en la capital estadounidense. Museo de la Exploración.

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Saná.- El museo del patrimonio de Saná reabre sus puertas tras los ataques israelíes.

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Ciudad de Guatemala.- El cine guatemalteco busca dar un salto de calidad con una nueva ley que impulsa las artes visuales y que está cerca de aprobarse en el Congreso, aunque su financiamiento, previsto a partir del turismo, ha generado recelos en diversos sectores como la industria aérea. (Vídeo)(Foto)

Séul.- Conferencia de prensa del estreno de la película ‘El diablo viste de Prada 2’

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Los Ángeles (EEUU).- Alfombra roja de la segunda temporada de la serie Beef.

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París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del Liverpool, el neerlandés Arne Slot, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

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rci/EFETV

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