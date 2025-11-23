MI palestinos muertos en Cisjordania en acciones israelíes desde el 7 de octubre de 2023

Jerusalén, 23 nov (EFE).- Un total de 982 palestinos han muerto en Cisjordania en acciones militares israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, informo la ONG israelí B’Tselem, que señaló que otros 21 han perdido la vida desde entonces a manos de colonos.

«La situación en Cisjordania se deteriora día a día y solo empeorará, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica», denunció en un comunicado Yuli Novak, directora de B’Tselem.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación y solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

«La comunidad internacional debe poner fin a la impunidad de Israel y exigir responsabilidades a los responsables de los crímenes contra el pueblo palestino», añadió Novak.

Según B’Tselem y otras organizaciones, desde octubre de 2023 y en paralelo a la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, el Ejército israelí dio luz verde a una política «cada vez más permisiva» en Cisjordania, además del uso de ataques letales esporádicos con drones contra campamentos de refugiados muy poblados.

A su vez, en estos dos años, el Ejército ha armado y movilizado a miles de colonos en los denominados ‘equipos de respuesta rápida’ dentro de los asentamientos, que suelen hostigar a los palestinos e impedir el paso a cualquiera que se acerque, incluso a periodistas. EFE

