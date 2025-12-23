Michael Douglas: Hablé mucho con Reiner de los problemas de sus hijos antes de su muerte

Redacción Internacional, 23 dic (EFE).- El actor Michael Douglas aseguró que había hablado mucho con Rob Reiner sobre las dificultades y problemas que padecían sus hijos antes de que el director falleciera, presuntamente asesinado por su hijo Nick.

Reiner era «un hombre que siempre daba lo mejor de sí», dijo el protagonista de ‘Instinto básico’ (‘Basic Instinct’), sobre el director con el que, según explicó, solía «conectar» cuando hablaban de sus respectivos hijos.

En el especial de la cadena CBS «Rob Reiner: Escenas de una vida», emitido la noche de este lunes y dedicado al fallecido realizador, Douglas comentó que lidiar con la adicción de su propio hijo, Cameron Douglas, le ayudó a conectar con Reiner y con los problemas de su hijo, Nick.

«También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y que vive una vida próspera», declaró Douglas.

El dos veces ganador del Óscar añadió que Reiner y él «hablaron mucho sobre eso y sobre lo que se puede y no se puede hacer como padre», según las declaraciones recogidas por Variety.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de California el 14 de diciembre. Ambos habían sido degollados.

Su hijo, Nick el segundo de los tres vástagos de la pareja, fue arrestado horas después y acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acusó posteriormente a «Nick Reiner, hijo de 32 años de Robert y Michele Reiner, como responsable de sus muertes».

Douglas calificó la muerte de Reiner como una «terrible tragedia» y añadió: «Con todo lo que sucedía tras bambalinas, sabía que este era un hombre que siempre dio lo mejor de sí».

Reiner y Douglas colaboraron en el drama político de 1995 «The American President» (El presidente y Miss Wade) y en la película romántica de 2014 «And So It Goes».

El hijo de Douglas fue liberado de prisión en 2016 tras cumplir aproximadamente siete años de encarcelado por cargos relacionados con drogas, explica Variety.

El especial de CBS también incluyó entrevistas con Jerry O’Connell, Kathy Bates, Albert Brooks, Annette Bening y Mandy Patinkin. EFE

rml/llb