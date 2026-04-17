Michael Morales, el Spiderman de la UFC elevado a ídolo en Ecuador

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En un poblado tropical de Ecuador los niños ya no sueñan solo con ser futbolistas para salir de la pobreza. También quieren ser peleadores de la UFC como Michael «Spiderman» Morales, una fiera del octágono elevado a ídolo.

El luchador de 26 años fue inmortalizado en murales y hoy es el héroe de los niños en las calles de Pasaje, un poblado golpeado por la violencia.

Morales nació en esta localidad bananera cercana al Pacífico y se formó como luchador siguiendo los pasos de su madre judoca.

Dos décadas después de aprender a dar sus primeros golpes, está invicto en 19 peleas de peso wélter de la UFC (Ultimate Fighting Championship), 14 de ellas ganadas por nocaut.

Su desempeño resulta disruptivo en una nación tradicionalmente aficionada al fútbol y más recientemente al ciclismo gracias a los triunfos de Richard Carapaz.

Aunque en la principal competencia de las artes marciales mixtas es temido por su velocidad y fuerza, familiares y amigos lo recuerdan como el niño pendenciero que quería ser pediatra.

«Siempre fue peleón. Niño que le caía mal, le daba quiños (puñetazos)», recuerda entre risas su madre Katty Hurtado, quien recibe a la AFP en la casa donde creció el luchador.

La vivienda ubicada en un barrio humilde hoy es un museo en su nombre, adornado con el primer cinturón de campeón en Ecuador, medallas y sobre una mesa, unos guantes negros que ha utilizado para derribar rivales.

– «Madurez» –

Los éxitos inéditos de Morales dan fama a esta disciplina en el país y son un impulso para que la especialidad progrese como en Brasil, el país latinoamericano con más amantes y referentes de la UFC.

Además su sobrenombre hace referencia a otro ídolo popular: Miles Morales, un personaje de ficción afrodescendiente como él que se convierte en Spiderman en los cómics de Marvel.

En algunas ocasiones deja la tradicional máscara roja del Hombre Araña que representa Peter Parker y usa una negra más asociada con la identidad de jóvenes afrolatinos.

Entre sus tatuajes, el peleador lleva en el brazo izquierdo el nombre de su madre, que fue cinturón negro en judo.

«La única clave de mis victorias es mi mamá, que siempre estuvo pendiente», dice Morales a la AFP en una videollamada desde Tijuana, México, donde vive. Asegura que sueña con ser campeón.

La UFC lo perfila como un candidato a ocupar el trono del peso wélter gracias a su «potencia, lectura de pelea» y «madurez poco común para su edad».

Su próxima pelea será en julio ante el rey actual de la división, el ruso Islam Makhachev.

– «Oportunidades» –

Morales «va con ganas de victoria, tiene hambre de cinturón», dice Gary Monserrate, el barbero del peleador.

Regresa con frecuencia a Ecuador, especialmente para las fiestas de diciembre.

«Si hay algo que rescato es su humildad, nunca se ha agrandado», expresa Luigi Ganchozo, entrenador de lucha que lo llevó a su gimnasio tras verlo ejercitándose en una pista de atletismo.

Morales es recordado como un joven introvertido que rehuía las fiestas y el alcohol.

La madre cuenta que siempre lo llevaba a los entrenamientos de jiu-jitsu y lucha. Para que no se desviara en actividades peligrosas, lo esperaba afuera del gimnasio.

«Siempre le digo que los acabe de primera (…) para que yo no sufra tanto», añade.

Para la mujer de 50 años la UFC no es un «show» como muchos piensan: «los golpes son reales y el nivel de los otros peleadores es bien alto».

Cuando debutó en 2022, una masiva y bulliciosa caravana de autos recorrió Pasaje.

En su barrio aparece en un mural haciendo un slam, una maniobra para derribar al rival. En la cercana ciudad de Machala, una de las más violentas del país, aparece levantando la bandera de Ecuador.

Con una agencia que creó para representar a nuevos talentos, su meta es que más ecuatorianos incursionen en la UFC, un deporte que mueve millones y cuenta con fans como el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Quiero que los deportistas tengan las oportunidades que no tuve», dice.

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