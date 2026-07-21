Microsoft firma un acuerdo con Mistral para ampliar la infraestructura europea de IA

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París, 21 jul (EFE).- El gigante tecnológico estadounidense Microsoft y el líder francés de inteligencia artificial (IA) Mistral anunciaron este martes la ampliación de su alianza estratégica con un acuerdo «multimillonario» para reforzar la capacidad de computación de IA en Europa y facilitar el despliegue de modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo contempla que Microsoft utilice parte de la nueva infraestructura de procesamiento que Mistral está desarrollando en Europa, basada en miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación de NVIDIA, con el objetivo de ampliar la capacidad disponible para el entrenamiento, la inferencia y la ejecución de modelos de IA, según un comunicado conjunto de las dos empresas.

Las compañías no revelaron el importe de la operación, que consolida la posición de Mistral como uno de los principales actores europeos de la inteligencia artificial y refuerza la estrategia de expansión de infraestructuras y servicios de IA en Europa, aunque señalaron que representa una inversión multimillonaria de Microsoft destinada a reforzar su capacidad para responder a la creciente demanda de servicios de IA y computación en la nube en el Viejo Continente.

Como parte de la alianza, Microsoft integrará los modelos de IA de Mistral en varias de sus plataformas empresariales, según el comunicado publicado en París y en Washington.

Los modelos Mistral Medium 3.5 y OCR 4 ya están disponibles en Microsoft Foundry, mientras que Mistral Medium 3.5 también se incorporará a Copilot Studio, permitiendo a empresas y desarrolladores crear aplicaciones de inteligencia artificial con capacidades multilingües y opciones avanzadas de personalización, precisaron.

Y añadieron que el acuerdo también permitirá a los clientes desplegar los modelos de Mistral tanto en la plataforma de computación en la nube de Microsoft, Azure, como en infraestructuras locales conectadas o completamente desconectadas de internet, una opción especialmente dirigida a administraciones públicas y sectores regulados como la sanidad, la industria, los servicios financieros o las infraestructuras críticas.

En la nota, el presidente de Microsoft, Brad Smith, afirmó que el objetivo es que Europa pueda acceder a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial «sin comprometer el control sobre sus datos, sus operaciones o su futuro digital», en línea con los compromisos de soberanía digital asumidos por la compañía en el continente.

Por su parte, el consejero delegado y cofundador de Mistral, Arthur Mensch, añadió que la colaboración permitirá llevar los modelos desarrollados por la empresa francesa a clientes de todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo el control sobre la tecnología y ofreciendo soluciones adaptadas a los entornos con mayores exigencias regulatorias.

La alianza incluye además un plan conjunto de comercialización, financiación de proyectos piloto, créditos en Azure, y programas de formación para acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial entre empresas y administraciones públicas. EFE

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