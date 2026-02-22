Milán-Cortina apaga su llama y pasa el testigo a los Alpes franceses

En una ceremonia de clausura con tono festivo, Milán-Cortina dio por terminados los vigesimoquintos Juegos Olímpicos de Invierno y pasó el testigo a los representantes de la siguiente edición, la de los Alpes franceses 2030, este domingo en Verona.

Hacia las 22h45 locales (21h45 GMT) se extinguió el fuego de los dos pebeteros del evento, situados bajo el Arco de la Paz de Milán y la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

El adiós a la llama marcó el cierre simbólico de un evento que, en palabras de la presidenta Kirsty Coventry en el discurso que dio justo antes, inaugura una nueva era.

«Habéis brindado una nueva generación de Juegos de Invierno y habéis establecido un modelo de referencia para las ediciones futuras. Podéis estar orgullosos», dijo de manera solemne en la Arena de Verona, el anfiteatro romano del siglo I, joya patrimonial de la ciudad de Romeo y Julieta y que sirvió de escenario de lujo para el cierre olímpico.

Aludía así al modelo que instauró Milán-Cortina, con una enorme dispersión geográfica para aprovechar sedes ya existentes y limitar así el coste económico y el impacto medioambiental.

Esa fórmula será la que se utilice en la próxima edición, en los Alpes franceses en 2030.

Los representantes de dos regiones del país galo (Auvernia-Ródano-Alpes y Provenza-Alpes-Costa Azul) recibieron de manos de Coventry la bandera olímpica, a modo de paso de testigo simbólico, antes de que sonara el himno de La Marsellesa.

– Mucha música –

Los organizadores habían avanzado que, como la ceremonia de apertura del 6 de febrero, el objetivo de la clausura sería ensalzar la belleza italiana, en este caso sobre todo a través de la música.

Se pasó así de la ópera de títulos emblemáticos como La Traviata, Aida, Rigoletto o Madama Butterfly a un fin de fiesta con el cantante veronés Achille Lauro.

Entre medias, en un clima festivo y desenfadado, menos encorsetado que en la apertura, se escucharon clásicos pop como Raffaella Carrà o Ricchi e Poveri, pero también composiciones de bandas sonoras de maestros como Ennio Morricone o Nino Rota.

Hubo también un momento para un DJ en directo, Gabry Ponte, con el hit de los 90 «Blue», éxito mundial con la banda dance Eiffel 65.

– Oros para el hockey de EEUU y Gu –

Unas horas antes de la fiesta de despedida tuvieron lugar las últimas pruebas deportivas, en una jornada aligerada respecto a las anteriores y en la que la selección de hockey hielo masculina de Estados Unidos ganó la final a Canadá por 2-1, en un duelo cargado de connotaciones extradeportiva por la tensión política entre los dos países desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el esquí acrobático, la estrella de ese deporte, la china Eileen Gu, revalidó su título olímpico en halfpipe, para terminar en estos Juegos con un balance de un oro y dos platas, pero después de ganar se enteró de una mala noticia: el fallecimiento de su abuela.

En las otras finales del último día de los Juegos, Suecia triunfó con la esquiadora de fondo Ebba Andersson en los 50 km y con su selección femenina de curling, mientras que Alemania hizo doblete oro-plata en el bob a 4 masculino.

– Noruega dominó el medallero –

En el medallero final, Noruega volvió a terminar en cabeza, en una edición donde brilló especialmente con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros.

En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos.

Noruega acaba así en cabeza de esta clasificación, como en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. En Sochi 2014 fue segunda detrás de Rusia, pero pasaría a un primer lugar también teniendo en cuenta los deportistas rusos que fueron descalificados por dopaje después de aquella controvertida edición.

Con los Juegos Olímpicos ya clausurados, Milán-Cortina puede empezar a pensar en los Juegos Paralímpicos, que se disputarán del 6 al 15 de marzo y que tendrán la apertura precisamente en la Arena de Verona.

