Milán sube un 1,02 % impulsada por el sector energético y pese a la cautela en Europa

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Roma, 30 mar (EFE).- Roma, 30 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,02 %, hasta los 43.823,24 puntos, impulsada por el sector energético y pese a la cautela de los inversores ante la incertidumbre en Oriente Medio por la guerra de Irán.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share ganó otro 0,95 %, hasta quedar en los 46.081,95 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se cambiaron de manos 507 millones de acciones por un valor de 3.452 millones de euros (unos 3.954 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, como el resto de mercados europeos, se vio condicionado por la volatilidad que generan los mensajes contradictorios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el conflicto con Irán y la seguridad en el estrecho de Ormuz, lo que mantuvo el precio del crudo Brent al alza, en el entorno de los 112,75 dólares.

El grupo automovilístico de lujo Ferrari lideró las ganancias, con una subida del 4,17 %, seguido de la red eléctrica Terna (3,43 %), la red de cobros Nexi (3,37 %), la petrolera Saipem (3,12 %), la eléctrica Enel (2,82 %) y la energética Eni (2,63 %).

Por el contrario, cerraron con pérdidas la tecnológica Stmicroelectrónics (-2,00 %), el gigante de la defensa Leonardo (-1,70 %), el grupo de juegos de azar Lottomatica (-1,44 %), la sociedad de cartera Azimut (-1,27 %) y Mediobanca (-1,26 %). EFE

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