Milán sube un 1,36% por la bajada del precio del petróleo y el optimismo sobre Irán

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Roma, 14 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,36 % hasta los 48.175,65 puntos, por el incremento de la caída del precio del petróleo ante las posibles nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Por otro lado, el índice general subió un 1,34 % hasta los 50.620,33 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 524 millones de acciones por un valor de unos 4.012 millones de euros (unos 4.731 millones de dólares).

Milán cerró al alza, en línea con las principales plazas europeas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que había recibido llamadas de la «gente adecuada» y que existía disposición para alcanzar un acuerdo por parte de Irán.

Las ganancias estuvieron lideradas por el grupo automovilístico Stellantis, que subió un 3,48 %, seguido de la firma de moda Moncler (3,21 %), el grupo bancario Unicredit (3,20 %), el fabricante de audífonos Amplifon (3,18 %) y los laboratorios Diasorin (2,94 %).

Por el contrario, la energética Eni encabezó las pérdidas (-2,19 %), seguida de la siderúrgica Tenaris (-1,87 %), la constructora naval Fincantieri (-1,08 %), el gigante de la defensa Leonardo (-0,47 %) y la compañía de bebidas alcohólicas Campari (-0,45 %). EFE

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