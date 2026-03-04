Milán sube un 1,95 % impulsada por Wall Street y menor presión en los mercados energéticos

Roma, 4 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,95 % hasta los 45.336,88 puntos, impulsada por Wall Street y la menor presión en los mercados energéticos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share también subió un 1,94 % hasta los 47.901,89 puntos.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 678 millones de acciones por un valor de unos 5.051 millones de euros (unos 5.880 millones de dólares).

Tras dos jornadas de fuertes pérdidas provocadas por la escalada bélica en Oriente Medio, el parqué milanés se sumó al rebote de las principales plazas europeas.

El alivio llegó gracias a una tregua en los precios del petróleo, que moderaron su ascenso, y del gas natural, que corrigió parte de las fuertes subidas de los últimos días.

En el terreno positivo lideró las ganancias el grupo Lottomatica, que subió un 14,95 %, seguida de la Banca Popolare di Sondrio (4,95 %), el grupo automovilístico Stellantis (4,80 %), la fabricante de cables Prysmian (4,52 %) y la constructora naval Ficantieri (4,28 %).

Entre los peores valores del selectivo se encontraron la fabricante de audífonos Amplifon (-2,18 %), los bancos Mediobanca (-1,58 %) y Banca Monte Paschi Siena (-1,20 %) y las energéticas Eni (-0,40 %) y Hera (-0,38 %). EFE

