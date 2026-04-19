Milei anuncia que la primera ruta directa Israel-Argentina estará operativa en noviembre

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, anunció este domingo tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que los vuelos directos entre Israel y Argentina comenzarán a funcionar en noviembre de este año.

«A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó», informó tras reunirse con el líder israelí en su oficina en Jerusalén.

Netanyahu celebró la próxima apertura de la ruta, asegurando que esta no sólo acorta el tiempo de viaje: «Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte».

La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo de los que esta lleva a cabo.

«Trabajaré junto al ministro de Transportes argentino para que cada vez más aerolíneas se unan a ese acuerdo», dijo la titular de Transportes de Israel, Miri Regev.

Netanyahu recibió efusivamente a Milei este domingo en su oficina en Jerusalén, entre comentarios cómicos comparando la palabra «Javer» («amigo», en hebreo) con el nombre del mandatario argentino.

«Simplemente, no tenemos mejores compañeros en el mundo que los Estados Unidos de América y la gran democracia de Argentina», aseguró en la comparecencia conjunta tras su reunión bilateral.

Se trata de la tercera visita de Milei a Israel, en muestra de apoyo al país. Ya en verano de 2025, el argentino anunció su intención de trasladar este año su embajada a Jerusalén (a pesar de ser también la capital reivindicada para el Estado palestino), si bien no ha concretado aún la fecha.

Este domingo, Milei afirmó que el traslado se producirá «cuando las condiciones lo permitan», sin dar más detalles.EFE

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