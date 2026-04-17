Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de EEUU a Argentina para ejercicios militares

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Buenos Aires, 17 abr (EFE).- El Gobierno del presidente argentino Javier Milei autorizó este viernes por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos al país suramericano para la realización de ejercicios militares combinados.

La decisión, firmada por el mandatario y publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilita el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar del ejercicio militar ‘Daga Atlántica’, previsto entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026, así como en el operativo naval ‘PASSEX’, que se desarrollará del 26 al 30 de abril.

Las maniobras de ‘Daga Atlántica’ se realizarán en distintas instalaciones militares del país, entre ellas la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, situada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El ejercicio ‘PASSEX’, en tanto, tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva argentina y contará con la participación de buques de la Armada estadounidense, que operarán junto a unidades locales.

El Poder Ejecutivo había remitido en 2025 al Congreso un proyecto de ley para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas argentinas en el marco de ejercicios conjuntos previstos, pero la iniciativa no fue tratada.

Según la Constitución argentina, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde al Parlamento pero el Gobierno justificó el uso del decreto como vía excepcional por ser una situación de “necesidad y urgencia”, ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto original.

Según el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, estas actividades permitirán incrementar la preparación militar, fortalecer la defensa regional y fomentar el intercambio de conocimientos y prácticas operativas.

Desde antes de su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei ha expresado un apoyo total a Estados Unidos e Israel, a quienes considera sus dos principales aliados en términos geopolíticos.

Con el inicio del conflicto de ambos países con Irán, el presidente argentino reiteró su posicionamiento y profundizó el deterioro del vínculo diplomático con ese país de Medio Oriente, hasta el punto de expulsar a su representante diplomático. EFE

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