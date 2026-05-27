Milei estima «altamente probable» que el papa visite Argentina en noviembre

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El presidente de Argentina, Javier Milei, estimó el martes que es «altamente probable» que el papa León XIV visite este país en noviembre como parte de una gira que puede incluir Uruguay y Perú.

«Es altamente probable, salvo alguna desgracia», dijo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

El Vaticano aún no ha confirmado ninguno de los destinos, pero la Conferencia Episcopal de Uruguay dijo el jueves que «existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay». De su lado la Conferencia Episcopal peruana aseguró que la visita a Perú estaba «asegurada en un 80%».

El Episcopado argentino mantuvo reserva respecto a las declaraciones del presidente.

«Hay muchas posibilidades ciertas de que venga, pero hay que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede», dijo el martes el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Argentina se mantuvo siempre a la expectativa de una visita del predecesor de León XIV, el papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, entronizado en 2013. Pero pontífice argentino falleció en 2025 sin haber regresado a su país.

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