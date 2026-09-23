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Milei pide negociaciones sobre Malvinas y amenaza con consecuencias para las empresas

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Naciones Unidas/Buenos Aires, 23 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este miércoles a Reino Unido «reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía» de las islas Malvinas y advirtió de que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Milei pronunció estas palabras ante la Asamblea General de la ONU, donde fue tajante al afirmar: «No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal».

«La posición de Argentina está tomada. No vengo a vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. (Argentina) va a tomar cartas en el asunto», añadió tras lanzar duros ataques contra esta organización supranacional. EFE

erm-fpe/rcf

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