Milei recibe al gendarme argentino que estuvo detenido en Venezuela

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Buenos Aires, 8 abr (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este miércoles en la sede del Ejecutivo a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela y, tras recuperar la libertad, regresó a su país el pasado 2 de marzo.

Según informaron fuentes oficiales, Gallo fue recibido por Milei en la Casa Rosada, donde compartieron un encuentro del que también participaron el canciller argentino, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la senadora oficialista Patricia Bullrich, y el director nacional de Gendarmería (policía de frontera), Claudio Miguel Brilloni.

Gallo, de 34 años, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024, acusado de supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

El gendarme permaneció detenido en la cárcel Rodeo 1 hasta su liberación, el pasado 28 de febrero.

Gallo regresó a Buenos Aires el 2 de marzo en un vuelo privado junto a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organismo que medió en su liberación.

En una breve comparecencia ante la prensa el 4 de marzo, el gendarme dijo que Rodeo 1 era «un lugar de bastante tortura psicológica».

«No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado», agregó. EFE

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