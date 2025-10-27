Milei retrasa remodelación de su Gobierno tras la victoria de su partido en los comicios

Buenos Aires, 27 oct (EFE) – El presidente argentino, Javier Milei, anunció este lunes que retrasará la remodelación de su Gobierno hasta que asuman los nuevos legisladores, el 10 de diciembre, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones nacionales.

«El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró el presidente en una entrevista con el canal A24.

La semana pasada, el presidente había afirmado que tras las elecciones realizaría una remodelación de su Gobierno que, a la luz de la victoria del domingo, decidió postergar.

El mandatario destacó que su partido logró revertir el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, histórico bastión del peronismo, que en las elecciones provinciales del 7 de septiembre había superado por más de 13 puntos al oficialismo. «Esto reconfigura la estructura política que debo armar para negociar y aprobar las leyes que prometí a los argentinos», dijo.

Milei ratificó la continuidad de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien sorteó acusaciones de corrupción durante la campaña electoral, y de su asesor Santiago Caputo: » No habrá cambios. Ellos son los arquitectos de este proceso».

También valoró el papel del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y señaló que revisará cómo quedarán las estructuras con la asunción de los legisladores que actualmente ocupan cargos ministeriales.

«Con el apoyo que recibimos está claro que podemos trabajar de mejor manera y más profunda en las reformas que faltan.», aseguró el presidente sobre las medidas que implementará en la segunda parte de su mandato, que en diciembre cumple dos años de la toma de poder.

Milei atribuyó el éxito de su plan económico al ajuste. «La inflación bajó, la pobreza cayó, la indigencia también, los salarios reales subieron y el PBI creció. La explicación técnica es que un ajuste genera ahorro, y con ese ahorro la inversión es expansiva. Esto demuestra que el modelo funciona», sostuvo.

El triunfo electoral dará un impulso a las reformas estructurales de Milei, centradas en lo fiscal y laboral, que planea implementar en la segunda mitad de su mandato, que en diciembre cumple dos años.

Con más del 99 % de los votos escrutados, LLA obtuvo el 40,6 % de los votos en la Cámara de Diputados y el 42 % en el Senado, mientras que la coalición peronista Fuerza Patria y sus aliados alcanzaron el 31,6 % de los votos en la Cámara Baja y el 28,42 % de los votos en el Senado. EFE

