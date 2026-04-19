Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

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Rostyslav Averchuk

Úzhgorod (Ucrania), 19 abr (EFE).- Miles de ucranianos huyen del estrés de los ataques aéreos rusos diarios para admirar la floración de miles de cerezos en la región más occidental del país, Transcarpatia, fronteriza con Eslovaquia, Hungría y Rumanía.

Más de 5.000 cerezos, de los cuales el más antiguo tiene exactamente un siglo, se encuentran en pleno esplendor en la ciudad de Úzhgorod, situada al oeste de los Cárpatos y que en su día fue concebida como «una ciudad-parque».

La floración de estos árboles ha coincidido con el llamado «Sakura Fest», el festival anual de la flor del cerezo, un evento celebrado entre el viernes y este domingo, y que este año ha atraído a una afluencia récord de visitantes.

Familias, grupos organizados y viajeros individuales han acudido en masa desde toda Ucrania en coche, tren o autobús para fotografiar los árboles y en espera de poder disfrutar de unos días de tranquilidad en medio de la amenaza constante de ataques rusos y un aluvión de noticias sombrías de la guerra.

«Terapia natural»

«Aquí me siento renovada. En mi ciudad, al norte de Ucrania, hay mucha tensión, y aquí puedo admirar toda esta belleza», explica a EFE Larisa, una militar jubilada de unos sesenta años que ha recorrido 1.000 kilómetros en autobús junto con otros 50 residentes de Nizhin, en la región de Cherníhiv.

Una sirena que advierte de la llegada de drones rusos a su ciudad natal suena en el teléfono de Larisa.

Normalmente, esto le haría correr a un refugio antiaéreo, ya que a veces caen fragmentos de drones justo al lado de su casa.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión, ella sigue sin poder comprender la crueldad de los ataques, pero la belleza de los árboles en flor le da algo de esperanza.

«Para algunos, esta es la primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala que se sienten libres de alarmas internas y alertas externas», explica a EFE Yulia Dub, coorganizadora del Sakura Fest.

«Contemplar los árboles en flor tiene un efecto terapéutico que mejora la salud mental», afirma Dub, mientras multitudes pacíficas llenan el paseo fluvial y las avenidas de cerezos del centro histórico.

El festival, que comenzó el viernes con la participación del embajador de Japón en Ucrania, Masashi Nakagome, ofrece actividades para adultos y niños y ha atraído a la mayor afluencia de público hasta la fecha.

«La gente está muy cansada del peligro constante y quiere escapar de él al menos durante unos días», subraya la coorganizadora del evento.

En el festival participan artesanos y artistas que recaudan fondos para los soldados ucranianos en el frente, donde los combates continúan.

«Nuestra región es más segura no sólo por la distancia que nos separa de Rusia, sino sobre todo gracias al esfuerzo de nuestros defensores», subraya Dub, mientras se exponen por la ciudad retratos fotográficos de soldados caídos.

Ansiedad y esperanza

El deseo de paz es lo que más se repite en las tarjetas que han dejado decenas de visitantes en un simbólico cerezo.

Esa misma esperanza, y hacer lo que puede por el esfuerzo de defensa, es lo que da fuerzas a Sofia Kolisnik, de 24 años, que llegó en tren desde Chernivtsi, cuenta a EFE mientras se apresura para aprovechar al máximo el día.

Viajar por Ucrania en tren ha supuesto últimamente peligro y retrasos debido a los ataques selectivos rusos y a las evacuaciones regulares de pasajeros.

Kolisnik admite que su viaje por regiones incluso más seguras le ha parecido peligroso, pero la oportunidad de ver los cerezos en flor le ha ayudado a superar parte de su ansiedad.

«Es difícil pasar momentáneamente de las complejas emociones que sentimos cada día a esta belleza», confiesa Kolisnik.

«Pero lo estoy intentando», añade.

Parar el tiempo de guerra

Algunos visitantes continúan también hacia Mukachevo, otra ciudad donde cientos de cerezos sakura bordean el paseo junto al río y las calles históricas.

Otros se quedarán en la región solo un día antes de regresar a zonas sometidas a ataques rusos diarios.

Incluso un breve viaje hasta aquí puede estabilizar a las personas tras meses de ansiedad, dijo a EFE Olga Derevianchenko, de 38 años, madre de dos hijos y profesora desplazada de la región oriental de Donetsk que ahora vive en Kiev.

«Los cerezos en flor y todo el ambiente de aquí realmente te hacen sentir que el tiempo se ralentiza, te aportan algo de ligereza y luz. Esto es muy valioso cuando cada día está lleno de incertidumbre», subrayó. EFE

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