Miles de musulmanes abandonan La Meca tras el final de la peregrinación

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Miles de musulmanes comenzaron este viernes a abandonar La Meca, en Arabia Saudita, tras completar la gran peregrinación anual, bajo un calor sofocante y en un contexto de fuertes tensiones en Oriente Medio.

Más de 1,7 millones de fieles procedentes de 165 países han participado este año en el hach, una de las mayores concentraciones religiosas del mundo, a pesar de la guerra desatada el 28 de febrero por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En represalia, Teherán llevó a cabo numerosos bombardeos contra sus vecinos del Golfo hasta la entrada en vigor de un frágil alto el fuego el 8 de abril.

Unos 30.000 iraníes realizaron el viaje a Arabia Saudita, frente a los 86.000 inicialmente previstos.

Este viernes, los peregrinos concluyeron el tercer día del rito de la lapidación de Satán, en Mina, y luego subieron a autobuses con destino a la Gran Mezquita de La Meca para realizar el tawaf, el acto ritual que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica hacia la que los musulmanes se dirigen para rezar.

Otros optaron por hacer el trayecto a pie, provistos de sombrillas para protegerse del sol, bajo temperaturas que este año superaron los 40 °C.

El hach, en el que durante algunos años se produjeron accidentes mortales provocados por las aglomeraciones, volvió a estar marcado por el calor intenso.

La Media Luna Roja saudita anunció el jueves haber atendido a más de 83.000 personas.

Las autoridades han instalado centros médicos y clínicas móviles en torno a los lugares sagrados y el Ministerio de Sanidad desplegó a más de 50.000 miembros del personal sanitario y 3.000 ambulancias.

En 2024, más de 1.300 fieles, en su inmensa mayoría no inscritos oficialmente, murieron bajo temperaturas cercanas a los 50 °C.

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