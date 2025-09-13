The Swiss voice in the world since 1935

Miles de personas empiezan a congregarse en manifestación antiinmigración en Londres

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 13 sep (EFE).- Miles de personas han empezado a congregarse este sábado en las calles del sur de Londres para participar en una manifestación antiinmigración bajo el lema «Unir el Reino» encabezada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson.

Portando banderas británicas y la inglesa con la cruz de San Jorge, miles de personas se han dado cita en el área de Stamford Street, en el sur de la capital británica, para iniciar la marcha hacia el norte y centro de la ciudad a fin de protestar contra el aumento de migrantes que cruzan en pateras el Canal de la Mancha.

También protestan contra la medida del Gobierno de alojar a solicitantes de asilo en hoteles.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un gran dispositivo de seguridad, con 1.600 agentes en la calle, para evitar que la protesta descienda en actos de violencia, dado que está previsto también otra protesta antirracista, que lleva el lema «Marcha contra el fascismo».

En esta última, algunas personas que han empezado a congregarse en Russell Square, centro de Londres, portan carteles que dicen «los refugiados son bienvenidos» y «opositores de Tommy Robinson», mientras que han escuchado cánticos que rezan «dilo alto, dilo claro, los refugiados son aquí bienvenidos».

Está previsto que la marcha que lidera Robinson, activista antiinmigración y cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, cruce el puente de Waterloo para dirigirse hacia Whitehall, la zona gubernamental, donde tendrá lugar la principal concentración.

Se espera que los participantes rindan homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado a tiros el miércoles mientras daba una charla en una universidad de Utah.

Entre los oradores previstos se encuentran los políticos de extrema derecha Eric Zemmour, de Francia, y Petr Bystron, de Alternativa para Alemania (AfD), según adelantaron los medios.

La Met ha instalado barreras en el centro de Londres para crear espacio entre las dos protestas -la antiinmigración y la antirracista- para evitar incidentes violentos a lo largo de la jornada. EFE

vg/amg

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR