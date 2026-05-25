Miles de personas marchan en Madrid contra el alto precio de la vivienda

afp_tickers

2 minutos

Miles de personas se manifestaron este domingo por el centro de Madrid, coreando lemas y ondeando pancartas para protestar contra el aumento vertiginoso de los alquileres y la escasez de viviendas, y exigiendo una intervención urgente del Gobierno.

La vivienda se ha situado de forma constante entre las principales preocupaciones de los votantes en España, donde la demanda ha aumentado debido al turismo y al crecimiento demográfico, mientras que la oferta de viviendas públicas de alquiler sigue siendo limitada.

Organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema «La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios», la marcha contó con el respaldo de los dos principales sindicatos de España, UGT y CCOO.

«Las medidas en materia de vivienda, aunque algunas estén bien orientadas, van a paso de tortuga. El problema de la vivienda salta a ritmo de liebre», declaró a la prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo, antes de que comenzara la manifestación.

Los organizadores cifraron la asistencia en más de 100.000 personas. La delegación del Gobierno central en la región estimó que 23.000 personas se habían sumado a la marcha.

«Cada vez más personas se ven abocadas a una situación de hacinamiento, a tener que vivir en habitaciones e incluso familias», afirmó a AFPTV durante la marcha un portavoz del sindicato de inquilinos, Fernando de los Santos.

El precio de los arriendos en España se ha duplicado en la última década, según el portal inmobiliario online Idealista, superando con creces el crecimiento salarial.

Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 el país registra un déficit de 700.000 viviendas.

«Si estamos pagando un alquiler muy alto es imposible que ahorremos para comprar un piso, entonces es un bucle en el que no vamos a salir», explicó a AFP Irene Guinea, una publicista de 29 años.

Nuria Nadim, una programadora cultural de 32 años, dijo que gasta el 70% de su sueldo en el alquiler y que depende de su familia para llegar a fin de mes.

«Creo que la situación está llegando a un punto en que no es compatible con la vida de los trabajadores», declaró a la AFP, calificándola de «inviable».

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que se enfrenta a unas elecciones generales el año que viene, presentó en febrero un nuevo fondo de inversión pública que, según afirmó, recaudaría 120.000 millones de euros (139.000 millones de dólares) y ayudaría a abordar la persistente crisis de la vivienda en el país.

vid-ds/hgs/an