Miles de personas se manifiestan contra el racismo tras los ataques a un alcalde francés

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París, 4 abr (EFE).- Miles de personas se manifestaron este sábado en Saint-Denis, en la periferia parisina, para protestar contra el racismo y en apoyo al nuevo alcalde de esa localidad, el izquierdista Bally Bagayoko, quien ha denunciado comentarios racistas contra él en televisión.

A la concentración ante el Ayuntamiento de Saint-Denis se sumaron, según transmitieron los organizadores a la prensa local, unas veinte mil personas.

Entre ellas figuraron políticos de izquierdas como Jean-Luc Mélenchon, fundador de la formación de izquierda radical a la que pertenece Bagayoko, La Francia Insumisa (LFI), así como representantes de sindicatos y organizaciones civiles antirracistas.

«Venimos a manifestar con firmeza y de manera definitiva nuestro profundo compromiso con los valores de la República», declaró el primer edil de Saint-Denis, que tiene unos 150.000 habitantes.

Bagayoko, de raza negra y con ascendencia maliense, subrayó que «ya basta» y defendió a quienes como él son «pura y simplemente franceses», aunque eso moleste a los «racistas».

Lamentó igualmente que «las instituciones, año tras año, fallan o incluso se muestran cómplices» con las discriminaciones.

Bagayoko denunció el fin de semana pasado que el 27 de marzo fue comparado con un ‘simio’ y con un ‘jefe de tribu’ por parte del psicólogo Jean Doridot durante un programa en CNews, un canal propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré y de línea editorial cercana a la extrema derecha.

«Es importante recordar que el homo sapiens… somos mamíferos sociales y de la familia de los grandes simios. Y, por consiguiente, en toda colectividad, en toda tribu -nuestros antepasados cazadores, recolectores vivían en tribus-, hay un jefe cuya misión es instaurar su autoridad», señaló Doridot en antena.

El día de su elección (22 de marzo), el alcalde de 52 años ya había sido objeto de una noticia falsa, al imputarle una frase que nunca había dicho: «Saint-Denis, la ciudad de los negros».

La propagación de esa mentira fue atribuida a las esferas de la extrema derecha y denunciada por la Liga de Los Derechos Humanos (LDH) de Francia.

Bagayoko ha presentado una querella contra CNews en la que el prefecto de la localidad (delegado del Gobierno) se ha constituido como parte civil a petición del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Desde el Ejecutivo central se condenaron igualmente los comentarios del tertuliano, calificándolos de innobles e inaceptables, aunque Bagayoko ha criticado que el presidente, Emmanuel Macron, no se haya pronunciado personalmente. EFE

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