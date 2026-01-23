Miles de seguidores apoyan a un opositor sudafricano en juicio por disparar en público

3 minutos

Nairobi, 23 ene (EFE).- Miles de seguidores del líder del partido sudafricano Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema, se congregaron este viernes frente al Tribunal de Magistrados del Este de Londres, mientras la Justicia celebraba una audiencia de pre-sentencia tras ser acusado por descargar un arma de fuego durante un mitín, que finalmente fue aplazada hasta los días 15 y 16 de abril próximo.

La expectación y la afluencia de simpatizantes obligaron a trasladar la vista a una sala de mayor capacidad, destinada habitualmente al Tribunal Superior de Londres Este, en lugar de la sala del tribunal de magistrados que llevaba el caso.

Durante la audiencia, la defensa de Malema presentó un informe de pre-sentencia elaborado por la trabajadora social Jessie Thompson quien sostuvo que una pena de prisión tendría un impacto grave tanto en su familia como en su labor política.

“El acusado es el principal sostén económico de su familia. Por lo tanto, una pena privativa de libertad amenazaría directamente la seguridad financiera de su familia”, afirmó Thompson ante el tribunal.

La trabajadora social advirtió además que una condena de más de 12 meses de prisión sin opción a multa implicaría que Malema perdiera automáticamente su escaño en el Parlamento, una inhabilitación que se extendería durante cinco años tras cumplir la pena.

Según la defensa, una condena de cárcel no produciría “un resultado justo ni apropiado”.

Después de que la Justicia decidiera suspender la audiencia hasta abril, Malema se acercó hasta un escenario donde los esperaban sus militantes vestidos con las boinas rojas tradicionales del partido y pancartas de apoyo.

«Jamás debemos dejarnos intimidar por un tribunal guiado por el odio, guiado por la política de Afriforum. El día que el EFF se convierta en gobierno en Sudáfrica, encarcelaremos a todos los miembros de Afriforum por ser terroristas, por ser antisudafricanos”, dijo Malema durante el mitín.

Malema, de 44 años, fue declarado culpable en octubre de 2025 por posesión ilegal de un arma de fuego y munición, disparo de un arma en un área urbana, falta de medidas de seguridad y puesta en peligro temeraria de personas o bienes, que le podría contemplar una pena máxima de 15 años de prisión.

El caso se remonta a 2018, cuando un vídeo mostró a Malema disparando un fusil durante las celebraciones del quinto aniversario del EFF en el estadio Sisa Dukashe, en Mdantsane, provincia del Cabo Oriental, en el sudeste del país.

En su defensa, alegó que el arma de fuego del vídeo era de juguete, pero la jueza Twanet Olivier rechazó ese argumento.

En agosto pasado, otro tribunal declaró al líder opositor culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 en el que afirmó que «matar es parte de un acto revolucionario», en alusión a la minoría blanca del país.

Malema ganó notoriedad internacional en mayo de 2025 tras aparecer en un vídeo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyectó en la Casa Blanca ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Con ese vídeo, Trump quería denunciar la presunta persecución racial en Sudáfrica contra la minoría afrikáner, algo que Ramaphosa respondió que, si bien la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas de la violencia «no son blancos, sino negros».

El mandatario africano rechazó que hubiera un «genocidio contra los agricultores afrikáners», al recordar que su propio ministro de Agricultura pertenece a esa comunidad. EFE

aam/ajs