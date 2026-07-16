Miles de ucranianos protestan en las calles contra el cese del ministro de Defensa

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Kiev, 16 jul (EFE).- Miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodímir Zelenski que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año.

La protesta más multitudinaria fue, como es habitual, la de Kiev, donde los manifestantes se congregaron frente al Teatro Iván Frankó, que está cerca del edificio en el que tiene Zelenski su lugar habitual de trabajo.

“Sencillamente no entendemos por qué sin ninguna explicación se prescinda del ministro”, dijo a EFE una joven que trabaja en proyectos de consultoría en el sector público y quiso identificarse sólo como Tetiana.

“En medio año en el cargo ha mostrado excelentes resultados y ha hecho importantes reformas. La situación difícil en la que se encuentra Rusia es resultado sobre todo del trabajo de este ministro”, comentó Maksim, un joven funcionario del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania que encabezó Fédorov antes de asumir el cargo de titular de Defensa en enero de 2026..

Maksim atribuye la decisión de Zelenski de cambiar de ministro de Defensa -en el marco de una nueva restructuración del Gobierno que en principio ha de ser votada hoy en el Parlamento- a que el presidente ve amenazada su posición por la popularidad que ha cosechado Fédorov.

A sus 35 años, el hasta ahora ministro de Defensa es el gran abanderado de una revolución tecnológica en el Ejército ucraniano que empezó al principio de la guerra, entre otras cosas con la compra masiva de drones que impulsó cuando dirigía el Ministerio de Transformación Digital.

Otro motivo para la salida de Fédorov del Ministerio de Defensa justo cuando Ucrania atraviesa su mejor momento en la guerra desde al menos 2023 es, según Maksim y otros manifestantes, la resistencia a los cambios y a las medidas protransparencia y anticorrupción de mandos de formación soviética como el mismo comandante en jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski.

También ha participado en la protesta de Kiev -en la que muchos asistentes mostraban mensajes de apoyo a Fédorov escritos en rotulador sobre los cartones ya habituales en las manifestaciones en Ucrania- Glib Gregóriev, actualmente desempleado y que trabajaba hasta hace poco en un restaurante.

Gregóriev destaca los logros de Fédorov a la hora de multiplicar el número de drones que utiliza a diario el Ejército ucraniano, uno de los factores que ha permitido a las fuerzas de Kiev dejar de perder territorio este año, rompiendo la dinámica negativa que Rusia había logrado imponer desde la contraofensiva ucraniana fallida del verano de 2023.

Junto a él atiende a EFE Olga Stárekova, estudiante, que se muestra convencida de que la protesta puede conseguir lo que se propone: que Zelenski se vea obligado a cambiar de planes y a mantener a Fédorov en el puesto. EFE

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