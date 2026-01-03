Miles de venezolanos celebran en Santiago la caída de Maduro: «¡Venezuela es libre!»

Santiago de Chile, 3 ene (EFE).- Miles de venezolanos salieron este sábado a las calles de Santiago para celebrar entre vítores, llantos y cánticos la detención por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y muchos expresaron su deseo de volver a su patria a reencontrarse con sus seres queridos.

Desde primera hora de la mañana, se concentraron tanto en el céntrico Parque Almagro como en la llamada «Little Caracas», una zona del barrio capitalino de Estación Central conocida por su gran población venezolana.

«Después de tantos años de dictadura, ya era hora que detuvieran a esa rata y a toda su gente. ¡Venezuela es libre! Ahora sí vamos a poder abrazar a nuestros familiares que hace tantos años que no vemos», dijo en Parque Almagro a EFE Alfonso González, que lleva 8 años viviendo en Chile.

A su lado, portando una bandera de Venezuela y con lágrimas en los ojos, la venezolana Betania Pérez indicó que aunque el futuro es incierto todavía y «nade se sabe al 100 % qué va a pasar, esto es un avance, ya es una victoria».

«Le pedimos muchas veces a Dios que nos ayudara a salir de este narcorégimen y estamos felices. Se me saltan las lágrimas. Llevo ocho años fuera de nuestra patria y le agradezco mucho a Chile habernos recibido», afirmó a EFE otra mujer venezolana de mediana edad, que prefirió no identificarse.

Los venezolanos se han convertido en los últimos años en la comunidad migrante más grande de Chile, superando a los peruanos, que históricamente siempre han sido los principales.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en el país austral viven cerca 730.000 venezolanos, principalmente en el área metropolitana de Santiago.

«Tengo demasiadas ganas de volver desde que me fui, solo he pensado en volver, en reecontrarme con mi país, con mi gente, con mi cultura», apuntó a EFE Génesis, una joven que lleva 10 años fuera de Venezuela.

«No tengo ni palabras, he llorado como loca. Hay que agradecerle a Dios, a María Corina, al señor Edmundo y a los Estados Unidos», agregó unos metros más adelante María Carolina Mendoza, que lleva siete años sin viajar a Venezuela.

Con la bandera venezolana pintada en el rostro, Mendoza agradeció a todos los países que han acogido a los más de ocho millones de venezolanos que se calcula que han emigrado: «Nos ha tocado migrar de manera involuntaria, pero aquí estamos y pienso que también hemos contribuido a los países a los que hemos llegado».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Fox News que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están siendo trasladados a Nueva York tras haber sido capturados por Estados Unidos en una operación a gran escala esta madrugada en Caracas.

Horas antes, en un mensaje en su cuenta de X, el presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, condenó los ataques de Estados Unidos y dijo que «la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la intervención extranjera». EFE

