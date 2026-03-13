Miles hutíes marchan en Saná en apoyo a Irán ante los ataques israelí-estadounidenses

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Saná, 13 mar (EFE) – Miles de simpatizantes de los rebeldes hutíes de Yemen se manifestaron este viernes en la capital yemení, Saná, portando imágenes del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, asesinado en un ataque de Israel y expresando su apoyo a la República Islámica, bajo bombardeos desde hace dos semanas.

La manifestación, que conmemoraba el Día de Al Quds (Día de Jerusalén), tuvo lugar en la plaza Sabeen, en el centro de Saná, zona que ha estado bajo el control del movimiento hutí, alineado con Irán, desde 2014.

La multitud se congregó en la plaza a pesar de la intensa lluvia, continuando sus cánticos bajo el aguacero.

Los participantes portaban pancartas con imágenes de Jamenei y coreaban consignas que elogiaban a Irán y condenaban a Estados Unidos e Israel.

«¡Saludos a la Guardia Revolucionaria Islámica, saludos al Irán islámico!», coreaban los manifestantes.

Otros gritaban: «Irán combate los crímenes contra todos los pueblos del Islam» o «Israel es el cáncer, Estados Unidos es el mayor demonio».

La multitud también lanzaba llamamientos a la resistencia continua. «Yihad, yihad… todo el pueblo está listo», gritaban.

Otros expresaban su apoyo a los palestinos en Gaza: «Gaza, seguimos contigo… y seguiremos estándolo, y si regresan, nosotros también».

En un comunicado leído durante la manifestación por el alto funcionario hutí Muhammad Meftah, los organizadores afirmaron que la asistencia tenía como objetivo enviar un mensaje de desafío a Washington e Israel.

«Aquí están los héroes de Yemen reunidos en cientos de plazas para decirle al degenerado y despreciable Trump y a su socio criminal Netanyahu: Con la voluntad de Dios, nos mantenemos firmes y decididos a derrocarlos», decía el comunicado, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La marcha coincidió con la tradicional por el Día de Al Quds en Teherán, donde miles de personas, entre ellas altos cargos del país, desafiaron las amenazas de Israel y se movilizaron por el centro de la capital, pese a registrarse una explosión cerca del recorrido.

Entre los asistentes a la marcha en Irán se encontraban el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, en un claro desafío a Israel y EE.UU., que han matado a numerosos altos cargos en las últimas semanas.

Poco después del comienzo de las movilizaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombadearon los alrededores del recorrido de la marcha, y al menos una mujer murió, según informaron medios iraníes.

El Día de Al Quds fue instaurado por el líder de la revolución islámica iraní, Ruholá Jomeini, en 1979, y se celebra el último viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán.

Los hutíes han declarado repetidamente su apoyo a Irán y han advertido que podrían intensificar los ataques contra intereses estadounidenses e israelíes en respuesta al bombardeo.

Desde finales de 2023, el grupo ha lanzado misiles y drones hacia Israel y ha atacado buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, alegando que los ataques se llevaron a cabo en solidaridad con los palestinos durante la guerra de Gaza.

Yemen se encuentra sumido en la guerra desde 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse, desencadenando un conflicto devastador que ha involucrado a potencias regionales y ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo. EFE

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