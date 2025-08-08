Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.

Bajo la lluvia, con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, los simpatizantes de la derecha corearon «Uribe, amigo, el pueblo está contigo» en las calles del centro de la ciudad y hasta la emblemática Plaza de Bolívar.

Uribe, quien gobernó de 2002 a 2010, es el primer exmandatario de Colombia condenado penalmente.

«Estamos aquí (…) para que el pueblo colombiano sepa la verdad, que este proceso fue manipulado por una jueza», dijo a la AFP Sergio Carreño, estudiante de derecho de 24 años enfundado con el sombrero estilo aguadeño (blanco) característico del expresidente.

En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente con camisetas blancas salieron a marchar en defensa de Uribe y para pedir el regreso de la derecha.

«¡Viva Álvaro Uribe inocente! Lástima ese juicio político que le están haciendo», dijo a la AFP Luz Gómez, pensionada, agitando una bandera de Colombia.

«No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición», clamó en una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.

El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que su condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares.

Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

Uribe mandó un mensaje de «gratitud» a sus seguidores desde su casa cerca a Medellín, donde cumple arresto domiciliario desde el 1 de agosto, cuando se emitió su sentencia.

«Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel», dijo en un video difundido en X que marca la campaña de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, hoy favorita en los sondeos.

El carismático exmandatario de derecha es muy popular por su lucha y mano de hierro contra la guerrilla, a la que asestó duros golpes durante sus dos mandatos. Pero también es cuestionado por violaciones de derechos humanos ocurridas en los peores años del conflicto armado.

La sentencia a Uribe abre la puerta al avance de otros procesos judiciales en su contra que lo vinculan con graves delitos como la masacre de El Aro, cuando paramilitares torturaron y asesinaron a más de una decena de campesinos en la región de Antioquia (noroeste) a finales de los 1990.

Este 7 de agosto se celebra la independencia de Colombia y marca el último año de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, férreo rival de Uribe.

