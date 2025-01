Miles se manifiestan en Viena contra la subida al poder de los ultras del FPÖ

4 minutos

Viena, 9 ene (EFE).- Miles de personas se manifestaron este jueves en Viena y otras ciudades de Austria contra el Gobierno encabezado por el ultranacionalista FPÖ que se está negociando actualmente, alertando de riesgos para la democracia y el Estado de derecho.

Sin escenarios ni discursos, y bajo el lema «Alarma para la República», los manifestantes formaron una ‘cadena humana’ en torno a la Cancillería Federal, sede del Gobierno, situada en el centro de la ciudad, en una acción convocada por varias oenegés y grupos de la sociedad civil.

Liderado por Herbert Kickl, el FPÖ, uno de los partidos de extrema derecha más antiguos de Europa, fundado tras la Segunda Guerra Mundial por antiguos jerarcas nazis, negocia actualmente con el conservador ÖVP un probable acuerdo de coalición para gobernar el país en los próximos cinco años.

«No queremos un canciller Kickl, de un partido de extrema derecha (…) que va contra las minorías, contra los disidentes. Queremos una Austria liberal y libre, y lucharemos para que siga siendo así», dijo a EFE Manfred, de 50 años, al explicar las razones por las que acudió a esta protesta junto a su esposa.

«En una democracia no debemos dormirnos, como dice el dicho, quien se duerme en una democracia, despierta en la dictadura. Tenemos que tener cuidado aquí», añadió.

Kickl es uno de los fundadores del grupo del Parlamento Europeo ‘Patriotas por Europa’,

Junto al primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, Kickl es uno de los fundadores del grupo del Parlamento Europeo ‘Patriotas por Europa’.

Con un discurso intransigente hacia la inmigración, el FPÖ ganó las legislativas de fines de septiembre con el 29 % de los votos.

Pero debido a sus controvertidas posturas, conservadores, socialdemócratas y neoliberales intentaron llegar a un pacto para gobernar juntos dejando fuera del poder al partido ultra.

Sin embargo, esas negociaciones fracasaron el pasado fin de semana, y ahora Kickl se prepara para asumir el poder, siempre y cuando logre un acuerdo con los conservadores.

Los manifestantes consultados por EFE coincidieron al admitir que no esperan, con su protesta, lograr evitar la formación del nuevo Gobierno, pese a lo cual destacaron la importancia de demostrar que más de dos tercios de los austríacos no apoyó a los ultras en las legislativas.

«Realmente, no espero nada porque nada va a cambiar, pero (venir aquí) es una declaración de que no estoy de acuerdo con esta nueva formación de gobierno porque no creo que este partido sea suficientemente democrático», declaró Marietta, de 83 años.

En Austria, la política «se metió en un callejón sin salida. El pronóstico desgraciadamente es tener un primer ministro fascistoide»», comentó Pablo, guía de turistas e historiador de 60 años, y recordó que el ideal de Kickl es Orbán, un líder que «limitó la prensa libre y cambió la Constitución para quedarse en el poder.

Nadine, una madre joven que participaba llevando a su bebé en un carrito, admitió estar horrorizada por «la mera idea de que sea posible que Kickl, con sus «antecedentes racistas», se convierta en jefe del Gobierno de Austria».

«Sólo quiero expresar mi protesta de alguna manera, porque no es sólo en Austria, sino en toda Europa y América, donde los radicales de derecha están llegando al poder, y ya hemos visto dónde termina eso, y simplemente tenemos que proteger la democracia (…), decir: ¡conmigo no!!», dijo Michaela, una jubilada de 63 años.

Por su parte Mischa, un doctor en lenguas romanas, si bien admite que «ahora, una manifestación no hará ninguna diferencia», sí se muestra convencido de que es posible lograr cambios a largo plazo si las protestas continúan.

Lo importante, explica, es que «no te limites a aceptar la política y hacer una cruz cada cinco años», en alusión a las marcas en las papeletas electorales.

Paralelamente a la manifestación vienesa, centenares de personas salieron hoy a las calles de otras ciudades, como Graz, Salzburgo o Innsbruck, para manifestarse en contra del Ejecutivo cuya formación se está negociando. EFE

wr/jam

(foto)(vídeo)