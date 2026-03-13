The Swiss voice in the world since 1935
Milicia proiraní en Irak reivindica ataque a un avión de EE.UU. que mató a 6 tripulantes

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de Irak, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en «uno de los aeropuertos del enemigo», mientras que su tripulación logró ponerse a salvo. EFE

